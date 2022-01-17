Yıpratıcı bir ilişkiyi sonlandırmanın kazandıracağı 5 değer

Kötü giden ve üzerinizde birçok olumsuz etki bırakan bir ilişkiyi sonlandırmanın hayatınıza ne gibi katkılarda bulunacağını öğrenmenin zamanı gelmedi mi?

Bir ilişki, bireye birçok değişiklik getirir. Sevginin olduğu yerde sorumluluklar, özen, çatışmalar ve daha birçok iniş çıkış vardır. Bununla birlikte, bir ilişkide toksisite veya istismar hakkında konuştuğumuzda işler değişir.

Kötü niyetli bir ilişkiyi bitirmek çok zor olabilir. Pek çok istismar mağdurunun istismara uğradığını veya bir noktada diğeri tarafından manipüle edildiğini anlamadığı belirtilmelidir. Kişinin maruz kaldığı şiddet hakkında nasıl konuşulacağını bilmek, bundan kurtulmak için önemlidir. Ama belki de söylemek yapmaktan daha kolay olabilir.

Ancak, istismarcı bir ilişki içinde olmanın benlik saygınıza, güveninize, kendinize bakma yeteneğinize ve eşinizle ilişkilerde genel gücünüze zarar verebileceğini bilmek önemlidir. Bu nedenle zihinsel ve duygusal sağlığınız için ilişkiniz zehirliyse ve sağlıklı değilse dışarı çıkmanız son derece önemlidir. İşte, kötü bir ilişkiyi bitirmenin size kazandıracakları;

1. DÜŞÜNCE NETLİĞİ

İstismarcı bir ilişkiden kaynaklanan kafa karışıklığı ve zihinsel yorgunluk, bu ilişkiden çıktığınızda azalır. İşte, o zaman gerçeğiniz ve deneyimleriniz konusunda netlik kazanmaya başlarsınız. İstismarcı bir ilişkiyi bitirmek, bireye hem duygusal hem de zihinsel olarak çeşitli şekillerde yardımcı olacaktır. Bireyin bazı şeyler hakkında netlik kazanmasına, kendine daha fazla odaklanmasına ve kendine yönelmesine yardımcı olur.

2. DUYGUSAL İSTİKRAR

Kötü niyetli ilişkiler sosyal ve duygusal izolasyona yol açar. Ayrıca kaygıya, depresyona, fiziksel hastalığa ve hatta intihar düşüncelerine ve eylemlerine neden olabilirler. Ancak kişi, istismarcı bir ilişkiyi sonlandırarak duygusal olarak istikrarlı hale gelir. Aynı zamanda bireyin kendi içindeki inancı geri kazanmasına ve yaşamın diğer alanlarını iyileştirmesine yardımcı olur.

3. İÇ HUZUR

İlişki istismarcı hale geldikçe, birçok rahatsızlık yaratır. İlişkiyi sonlandırarak, kişinin yaşamak zorunda olduğu hiçbir korku veya acının olmadığı bir iç huzur elde edilir. İlişkinizde mutsuzluğa son vermek için bazen ayrılmak en akıllıca karar olabilir.

4. ÖZ DEĞER

İstismarcı bir ilişkiden uzaklaştığınızda, bir başkası günlük aktivitelerinizi veya yaşamınızı damgalamadan kendi ayaklarınızın üzerinde durma kişisel gücünüzü ve cesaretinizi gösterir. Eşiniz yanınız kalmaya çalışırken, kişi kendi değerine, benliğine odaklanmaz. İlişkiyi sonlandırarak kişi kendini daha iyi anlar.

5. YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Sizi zorlayan kişiyle birlikte olmak, zihinsel olarak defalarca kırıldığınızı hissetmenize neden olabilir. İstismarcı bir ilişkiden çıkmak, hayatınızın aşkıyla tanıştığınızı düşünürken geçmişte gözden kaçırmış olabileceğiniz şeyler hakkında size yeni bir bakış açısı verebilir. Gelecekte size zarar verebileceğini düşündüğünüz veya sizi rahatsız edecek şekilde davranan biriyle karşılaşırsanız, daha fazla tavır alabildiğinizi göreceksiniz.