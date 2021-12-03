Yogaya yeni başlayacaklar için 10 öneri

Yoga yapmaya niyetlendiyseniz ve tam olarak ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız, sizin için hazırladığımız ‘yogaya yeni başlayanlar’ yazımıza bir göz atın!

Yoga tarihi, muhtemelen MÖ 3000 civarında İndus vadisi uygarlığında, Vedik öncesi Hint zamanlarına kadar uzanır. Dünyanın en eski metinlerinden biri olan Rig Veda ve Upanishads'ta yogadan bahsedilmiştir. Yoga, kökleri çok eskilere dayansa da ünlüler tarafından popüler hale getirilmesi sayesinde son zamanlarda oldukça tercih edilmektedir.

Yoga, bir felsefedir ve bedeni de işin içerisine dahil eder. Uygulaması ve öğrenmesi sabır gerektiren bu anlayış şekli, zamanla gelişir ve yaşam felsefeniz haline gelir. İşte, yogaya başlama konusunda heyecanlıysanız, aklınızda bulundurmanız gereken her şey…

1. YOGANIN ÖZNÜ ANLAYIN

Yoga, kökeni eski Hindistan'a dayanan bir grup fiziksel, zihinsel ve ruhsal uygulamalardır. Birçok eğitimli öğretmen tarafından yayılan çok çeşitli yoga okulları ve uygulamaları vardır. Yoga bir felsefe olduğu için herkes kendi versiyonunu yaratmıştır. Size en uygun stili öğrenmek ve benimsemek ise, size kalmış.

Günümüzde, yoga terimi genellikle fiziksel esneklik ve rahatlama amaçlı bir egzersiz olarak hatha yoga veya yoganın modern bir biçimini ifade eder.

2. KABUL ETMEYİ ÖĞRENİN

Yoga, zihin ve bedeni birleştirme tekniklerini öğretir. Bir insanın barış, mutluluk ve birlik hali elde etmek için yapması gereken totaliter bir faaliyetler sistemidir. Bu nedenle, yoga öğrenmenin ilk adımı kabul etmektir. Güçlü yönlerinizi, kusurlarınızı, geçmişi, bugünü ve etrafınızdaki her şeyi kabul edin.

Kabul ettiğinizde her şeyle barışık olduğunuz bir duruma doğru ilerlemeye başlarsınız. Acı çekmenize neden olan nesneler kimliklerini kaybeder, çünkü olan veya olan her şeyin kendi eylemlerinizin bir sonucu olduğunu anlarsınız. Kabul pratiği yapmak, yeni beceriler ve öğrenmeler için beyninizde yeni ağlar açacaktır.

3. NEFESİNİZİ FARK ETMEYE BAŞLAYIN

Nefes almak basit bir işlemdir ancak bu süreçte farkındalık geliştirmeye başladığınızda kontrolü geliştirirsiniz. Nefes, insan anatomisi ve beyin arasındaki bağlantı, yoganın en faydalı yönlerinden biridir.

Nefes alırken dikkat, size iyi uyku, azaltılmış stres ve zihinsel berraklık gibi faydalar sağlayabilir. Yoga asanalarında ister yeni başlayan ister uzman olun, nefesinizi ve onunla ilişkili derin faydaları fark etmeye başlayın. Her asananın kendisine bağlı bir nefesi vardır. Vücut hareketinizi havanın içeri veya dışarı akışıyla eşleştirdiğinizde, esnekliğinizde, erişiminizde ve pratikte büyük değişiklikler göreceksiniz.

4. DENEYİMLİ EĞİTMENDEN ÖĞRENİN

Yoga bir felsefedir ve herkesin bilgiyi aktarmak için kendi stili, formatı ve tekniği vardır. Bununla birlikte, farklı insanlar farklı amaçlar için yoga öğrenmeye gelirler, biri sırt ağrısı çekiyor olabilir, biri stresi azaltmak isteyebilir ve birileri yoganın mistik boyutunu keşfetmek isteyebilir. Yani, bir yoga öğretmeni hayatın besleyicisidir. Bu nedenle, doğru guruyu bulmak için biraz zaman ayırın. Nitelikli bir yoga öğretmeninin rehberliğinde yoga öğrenmeye başlamak en iyisidir.

5. DÜZENLİ OLUN

Alıştırma, vücudu mükemmelleştirir. Her becerinin zamana, sabra ve özel bir rutine ihtiyacı vardır. Tüm duruşlara giremeyebileceğiniz için, yoga başlangıçta zorlayıcı ve sinir bozucu olabilir. Düzenli olarak yoga yapmak ve kendini yogaya adamak, sadece fiziksel sağlığınıza değil, aynı zamanda zihinsel esenliğinize de büyük faydalar sağlayacaktır. Rezonansa girmeyeceğiniz felsefeler ve teknikler olacak, ancak açık fikirli olun. Bu sayede, hayatınızın her alanında olumlu bir değişiklik göreceksiniz.

6. DOĞRU YİYİN VE HAFİF KALIN

Yoga, sabahın erken saatlerinde aç karnına yapıldığında en etkilidir. Ancak, işe yaramazsa, günün herhangi bir saatinde yoga yapabilirsiniz. Bu nedenle, antrenmanınız ile yemek arasında en az 2-3 saat boşluk bırakın. Doğru zamanda ve doğru miktarda yenilen kaliteli yiyeceklerin yanı sıra en az 3-4 litre su da tüketmelisiniz. Bu, toksinleri vücuttan atmanıza yardımcı olacaktır. Su ayrıca sizi gün boyunca aktif ve hafif tutacak başka şekillerde de yardımcı olur.

7. HER ZAMAN VE HER GÜN ISININ

İyi bir uygulama ancak iyi bir ısınma kadar etkilidir. Birçok insan yoganın hazırlık gerektirmediğini ve tüm asanaların sadece germe egzersizleri olduğunu düşünüyor. Ne yazık ki, bu yanlış bir düşüncedir. Yoga, bir spor salonunda ağırlık kaldırmak kadar yorucu olabilir. Bu nedenle, herhangi bir yoga pratiğine başlamadan önce vücudunuzu ısıtmak son derece önemli hale gelir. Isınırken, rutin sırasında kullanılacak veya zorlanacak kısımlara konsantre olun.

8. SAKİNLİĞİN TADINI ÇIKARIN

Yoga her zaman hareketle ilgili değildir, aynı zamanda bir duruşu korumak ve sadece nefesinizin hareketini izlemekle ilgilidir. Çoğumuz hareketsiz oturmayı zor buluyoruz. Vücudumuzu hareket ettirmeyi, televizyon izlemeyi veya internette beyinsiz içeriklere göz atmayı tercih ederiz. Sadece kendinize bir yoga tadı vermek için, rahat bir yerde hareketsiz oturmayı deneyin, gözlerinizi kapatın ve sadece nefesinizin hareketini izleyin. Kendinizi tekrar harekete geçmekten ne kadar süre tutabileceğinizi görün.

9. KENDİNİZE MEYDAN OKUMAYA DEVAM EDİN

Yoga ilerici bir yolculuktur. İçinde iyi olmanın kestirme bir yolu yoktur ve bir bitiş tarihi yoktur. Zihniniz ve bedeninizle uyum içinde olmak istiyorsanız, keyifli yoga deneyiminin keyfini çıkarın ve bunu her gün yapın. Hemen girebileceğiniz bazı asanalar veya duruşlar olacaktır. Ancak, bedensel yeteneklerinizin ötesinde olduğunu düşündüğünüz bazı asanalar da vardır.

Kendinize meydan okumanız gereken yer burasıdır, çünkü bu yogadır. Yoga gurularına göre, kimsenin ulaşamayacağı bir asana yoktur. Diğerleri gibi esneme veya bükülme yapamayabilirsiniz, ancak vücut tipinize göre hareket edebileceksiniz.

10. EŞSİZ OLDUĞUNUZU KABULLENİN

Yoga pratiğinizin neresinde olursanız olun, onunla mutlu olun. Kendinizi kimseyle kıyaslamayın. Her vücut tipinin benzersiz olduğunu ve farklı insanların farklı uzmanlık seviyelerinde olduğunu unutmayın. Bazıları belirli bir asanayı kolayca gerçekleştirebilirken, diğerleri oraya ulaşmak için biraz daha zamana ve uygulamaya ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle, kendinizi baskı altında hissetmeyin ve kendinizi aşırı yormayın. Yoga duruşları yaparken esnekliğiniz ve verimliliğiniz düzenli uygulama ile artacaktır.