Yogayı egzersizin merkezi haline getirmek için 6 neden

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en iyi yolu düzenli hareket alışkanlığı edinmekten geçiyor. Peki, bu süreci daha etkin hale getirmek için seçiminizi neden yogadan yana kullanmalısınız?

Formda kalmak ve daha sağlıklı bir bedene kavuşmak için spor salonunu mu yoksa yoga yapmayı mı tercih ediyorsunuz? Birinin beden üzerinde, diğerinin ise hem zihin hem de beden üzerinde çalıştığı yaygın bir görüştür. İki uygulama neyin daha iyi olduğu konusunda bir tartışmaya girme eğiliminde olduğunda, sonuçları iyi değerlendirmek gerekir.

Spor salonu, dikkat çekme arzunuzu yerine getirir, ancak tatmin edici bir yaşamı garanti edemez. Oysa yoga, yaşam bilimidir ve aynı zamanda nasıl yaşanacağının ilkelerini de ortaya koyar. Yoga sizi zindeliğin ötesinde kendinize bağlar. Sınırlı egzersiz perspektifinden bakıldığında bile, vücut yogadan diğer egzersiz türlerine göre daha fazla fayda sağlar. İşte, yoganın diğer tüm egzersiz türlerinden daha ağır basmasının ana nedenleri;

1. KASLARIN ESNEMESİNİ SAĞLAR

Spor salonunda halter ve kuvvet antrenmanı yapmak kaslarda sertlik yaratabilir. Bu, kaslarınızın ve uzuvlarınızın hareketini kısıtlar. Yoga uygulamaları tersine, vücuttaki ve zihindeki gerilimi serbest bırakmak için kasların genişlemesine ve gevşemesine odaklanır.

2. ZİHNİ TEMİZLER

Jimnastik egzersizlerinin yardımıyla kasları iyi yapılmış biri gibi hissedebilirsiniz, ancak bu, huzurlu ruh halinizi garanti etmez. Yoga uygulamaları vücudun tüm fizyolojisi üzerinde çalışır ve içinizde sizi huzurlu bir durumda tutan dengeli bir prana akışı sağlar.

3. ENERJİYİ ARTIRIR

Yoga uygulamaları vücudu enerji ile doldurur. Bu nedenle sabahın erken saatleri yoga için en uygun saattir. Her gün sabahın erken saatlerinde yapılan egzersiz, tüm gün boyunca sizi enerjik ve uyumlu tutacaktır. Jimnastik antrenmanı bazen vücut için zorlayıcıdır ve sizi yorucu bir durumda bırakır.

4. HER YERDE UYGULAYABİLİRSİNİZ

Bir spor salonuna gitmek için, birine katılmanız veya ağır ekipmanlarla kendiniz için bir tane oluşturmanız gerekir. Yoga yapmak için ihtiyacınız olan tek şey bir yoga matı ya da şanslıysanız ve bir çim bahçeniz varsa mata bile ihtiyacınız yoktur.

5. BIRAKILDIĞINDA KAS KAYBI YAŞANMAZ

Eğer bir spor salonu insanıysanız, spor salonunda inşa edilen kasları kaybetmenin onları inşa etmekten daha kolay olduğunu bilmelisiniz. Doğal olmayan kas uyarıcıları ile birlikte spor salonu egzersizleri, uygulama durdurulduğunda önemli geri çekilme etkilerine neden olur. Yogada, vücudun hareketliliği uygulayıcıyı her zaman, her yerde yoga yapmaya uygun tuttuğundan, kişi herhangi bir geri çekilme yan etkisi karşılaşmaz.

6. HER YAŞTA YAPILABİLİR

Yoga her yaş grubundan insan tarafından uygulanabilir. Sadece kişinin uygulamaya daha erken başlaması daha iyidir. Çocuklara doğal bir bilim anlayışı aşıladığı ve bilinçli varlıklar olmalarına yardımcı olduğu için çocuklar için harikadır. Genç ve yaşlı bir kişi de yaşamının ihtiyaçlarına göre yoga uygulamalarından yararlanacaktır. Genç bir kişi hizalanmalarını doğru yöne yönlendirebilirken, yaşlı bir kişi onu şifa için kullanabilir. Jimnastik uygulamalarında ise sadece sınırlı bir yaş grubu katılmaya uygundur.