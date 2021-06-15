Yumurtalama döneminde olduğunuzu gösteren 6 işaret

Hamile kalmak için en verimli zamanı önceden belirlemenize yardımcı olacak ipuçlarıyla bu dönemi stressiz geçirmek ister misiniz?

Döngünüze bakarken doğurganlık zamanı çok tahmin edilemez olabilir. Bu dönem, kadınların yaklaşık yüzde 30'unda regl tarihinden sonraki 10-17. günler arasında görülür. Bazı kadınlar bu döneme çok daha geç, bazıları ise çok daha erken ulaşır. Bunun yanı sıra, bir döngü sırasında birden fazla yumurtlama da yaşayabilirsiniz. Kişinin anatomik yapısına göre farklılık gösterebilen yumurtlama dönemini anlamınızı sağlayacak bazı belirtileri sizler için araştırdık…

1. YUMURTLAMA AĞRISI

Belki bazen alt karın bölgenizde rastgele ortaya çıkabilecek bir ağrı fark edersiniz. Dikkat edin veya gerçekleştiğinde not alın. Döngünüzün ortasına geldiğinde, yumurtlama ağrısı olabilir. Bazı kadınlarda her ay olur ve bu ağrı yumurtlamadan hemen önce olabilir. Bu, doğurganlık döneminizin başında olduğunuzun bir göstergesidir. Ayrıca bunun geçici bir ağrı olduğunu ve sizi fazla rahatsız etmemesi gerektiğini belirtmekte fayda var.

2. ARTAN VÜCUT BAZAL ISISI

Bazal sıcaklık, dinlenme sırasındaki en düşük vücut sıcaklığınızdır. Elbette uyurken ölçemezsiniz ama sabah uyandıktan hemen sonra ölçmek mümkün. Yumurtlama sırasında en az 0.2°C artar. Örneğin, normal sıcaklığınız 36,2°C ile 36,5°C arasındaysa, yumurtlama esnasında sıcaklığınız 36,4°C ile 36,7°C arasında olabilir. Bu ince değişikliği özel bir termometre ile tespit edebilirsiniz.

3. YUMURTLAMA TAHMİN KİTLERİ

Günümüzde yumurtlama kitleri eczanelerde mevcuttur ve hatta doktora gitmeden bunları satın alabilirsiniz. Testler idrarınızdaki belirli elementleri tespit eder. Sonuç olarak koyu bir çizgi aldıktan sonraki birkaç gün içinde yumurtlama gerçekleşebilir. Lütfen yumurtlama testlerini kullanırken yanlış sonuçlar almamak için talimatları izleyin.

4. SERVİKAL MUKUSTA DEĞİŞİKLİK

Servikal mukus çoğunlukla sudan oluşur, ancak östrojen seviyeleriniz nedeniyle doğurganlığın arttığı dönemde kıvam değişir. Her zamankinden farklı olarak hacmi artar, rengi daha belirgin ve incelir.

5. GÖĞÜS HASSASİYETİ

Vücudunuz yumurtlama nedeniyle hormon üretmeye başlar, bu nedenle bu dönemde göğüslerde hassasiyet hissedebilirsiniz. Meme uçlarınız doğurganlık pencerenizin etrafında ağrılı hissedebilir ve bu hassasiyet hafif veya şiddetli olabilir.

6. YAKINLIK ARZUSU

Kadınların her ay yaşadığı döngüyle birlikte hormonal dalgalanmalar yaşanıyor. Ve bunlar bazen aşırı neşeli olmanıza, bazen sinirli olmanıza sebep olabiliyor. Yumurtlama döneminde eşinizle birlikte olma arzunuz artabilir ve bu, doğa tarafından tetiklenir. Endişeli, depresif veya stresli hissettiğiniz durumlarda bu belirti fark edilmeyebilir.