Yumurtanın her öğün için mükemmel olmasının 5 nedeni

Yumurtanın her öğün için mükemmel olmasının 5 nedeni

Günün her saatinde açlığınızı bastırmak için besleyici bir seçenek olan yumurtayı daha sık yemeniz için nedenler…

Bir zamanlar sadece kahvaltı yiyeceği olarak kabul edilen yumurta, doyurucu ve sağlıklı bir başlangıçlardan biridir. Son zamanlarda yumurtalar, sabah, öğlen veya akşam öğünlerinin yanı sıra atıştırmalıklar için de lezzetli, besleyici ve çok yönlü bir çözüm olarak kollektif kabuklarından çıktı. İşte, yumurtaların her tarza, her bütçeye ve günün her saatine uygun, aile dostu mükemmel bir yemek olarak itibarını kazandığını kanıtlayan nedenlerden bazıları;

1. SAĞLIKLI BİR BESİNDİR

Küçük ama güçlü olmaları yumurtayı tanımlamanın mükemmel bir yoludur: Yumurtalar, çocukların büyümesini ve gelişimini destekleyen, sizin için iyi olan bir dizi vitamin ve mineral içerir. Yumurta A, B, D, E vitaminlerinin yanı sıra demir, lutein (göz sağlığını desteklemek için), folat (hamileler için faydalıdır) ve kolin (çocuklarda bilişsel gelişim için önemlidir) sağlar. Yumurtaların içerdiği sağlıklı yağları ekleyin ve avucunuzun içine sığan bir beslenme santraline sahip olun.

2. BESLENME ÇANTALARI İÇİN MÜKEMMELDİR

Okul yemekleri için protein takviyesi sağlayan kolay bir çözüm arıyorsanız, yumurtadan başka bir yere bakmayın. Yumurta gibi bir protein kaynağının okul yemeklerine dahil edilmesi, çocukların gün boyunca tok hissetmelerine, enerji seviyelerinin korunmasına ve daha uzun süre odaklanmalarına ve konsantre olmalarına yardımcı olabilir. Yumurtalar kolayca taşınabilir ve okul beslenme çantalarında da iyi dururlar.

3. YUMURTALAR ÇOK YÖNLÜDÜR

Yumurta hazırlamak söz konusu olduğunda, olasılıklar neredeyse sonsuzdur. İster haşlanmış, ister sahanda, çeşitli malzemelerle süsleyebileceğiniz pankeklerle öğle için hafif bir tatlı. Yumurtalar ayrıca renkli sebzelerden egzotik otlar ve baharatlara kadar her türlü yaratıcı eklenti için boş bir mutfak tuvali olabilir, böylece çırpılmış yumurtaları her bir çocuğunuz için farklı malzemelerle süsleyebilir veya malzemeleri değiştirerek omlet büyüsü yaratabilirsiniz.

4. PİŞİRMESİ PRATİKTİR

Yumurtaları elde etmek sadece süper kolay değil, aynı zamanda saklaması, çantanızda taşıması kolay ve hepsinden önemlisi, hazırlaması inanılmaz derecede kolay. Meşgul anne babalar, mutfakta saatlerce karmaşık tariflerle boğuşarak vedalaşabilir, buzdolabından tabağınıza daha hızlı ve kolay ulaşabileceğiniz yumurtalara merhaba diyebilir. Ayrıca, ailenizi beslemeyi son derece basit hale getirirler: Yumurtalar herhangi bir öğünde ana yemek olabilir ve akşam yemeği için kahvaltının tadını çıkarmak her zaman kalabalıktan hoşlanır.

5. BEBEKLER DE TÜKETEBİLİR

Bebeğinizi katı gıdalarla tanıştırma zamanı geldiğinde yumurtalar ön plandadır. Genellikle, büyüyen bebeğinizin diyetine protein, demir ve temel besinleri eklemenin basit ve pratik bir yolu olarak altı aylıkken (veya bebeğiniz katı gıdalar yemeye başladığında) başlayarak bütün (tamamen pişmiş) yumurtaları kullanmanız önerilir. Ve deneyebileceğiniz, özellikle bebeklere yönelik birçok lezzetli tarif var.

Yemekler veya atıştırmalıklar için yumurtaların tadını çıkarmanın daha geleneksel yolları için aşağıdaki tariflere göz atın!

Kıymalı Yumurta Tarifi VİDEO

Yumurtalı Ekmek Tarifi VİDEO

Soğanlı Yumurta Tarifi VİDEO

Pastırma Tabağında Yumurta VİDEO

Akçaağaç Şuruplu Pankek VİDEO