Yürürken hızlı kilo vermenin yolları

Yürüyerek daha sağlıklı bir vücuda sahip olmanın kapılarını aralarken kilo vermenizi hızlandıracak ipuçlarını öğrenmeye ne dersiniz?

Son zamanlarda yürümek ve aktif kalmanın anlamı daha da anlaşılır hale geldi. Gün için belirli sayıda adım atma telaşı günlük fiziksel aktiviteyi iyileştirmeye yardımcı oldu. Uzmanlar, yetişkinlerin gün boyunca daha fazla hareket etmeleri ve daha az oturmaları gerektiğini tavsiye ediyor ve bazı fiziksel aktivitelerin hiç olmamasından daha iyi olduğunu söylüyorlar.

Kilonuzu yönetmeye çalışıyorsanız, yürümek yararlı bir kilo yönetimi aracı olabilir. Adımlarınızı en üst düzeye çıkarmak için ipuçlarımız ve püf noktalarımız da dahil olmak üzere, kilo vermek için yürüyüş hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI

Araştırmalar, genel olarak düzenli egzersizin sağlığınız için faydalı olduğunu göstermeye devam ediyor, ancak yürümenin kendisinin aşağıdakileri içeren çeşitli faydaları vardır:

Kalp sağlığını iyileştirir: Kalp hastalığının yaşam kalitemizi doğrudan etkilediğini biliyoruz. Araştırmalar, yürümenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ve ayrıca uzun ömürlülüğü iyileştirebileceğini düşündürmektedir.

Zihinsel sağlığı korur: Kendinize, zihninize ve bedeninize özen göstermek, sağlıklı yaşam ve bütünsel sağlık söz konusu olduğunda çok önemlidir. Düzenli yürüyüş, bir kişinin bilişini iyileştirebilir ve ayrıca depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir.

Obezite ile mücadele eder: Obezite, kalp hastalığı, diyabet ve hatta bazı kanserler dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıklara yakalanma riskini artırır. Araştırmalar, obez bireylerde yürümenin azaldığını ve ayrıca kilo alımı ile azaldığını gösteriyor. Obezite ile mücadeleye yardımcı olmak ve kilonuzu yönetmek için aktif kalmak zorunludur.

EDAT'ınızı en üst düzeye çıkarır: Egzersiz Dışı Aktivite Termojenez (EDAT), esasen resmi egzersiz ve uykunun yanı sıra herhangi bir şey için harcanan enerjidir. Yürümek, bulaşıkları yıkamak, evi temizlemek ve gün boyunca sadece genel hareketler EDAT'ınıza katkıda bulunur. Kilo vermek için yürüyorsanız, EDAT hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak harika bir araç olabilir.

KİLO VERMENİZİ HIZLANDIRACAK İPUÇLARI

Hava durumunu kontrol edin: Yürüyüşünüzün ortasında bir yağmur fırtınasına yakalanmak en son isteyeceğiniz şeydir. Yürüyüşünüz için en iyi zamanın ne zaman olacağını görmek için sabahları hava raporuna bakabilirsiniz. Böylelikle yürüyüş saatinizde yağmur durumuna, nem oranına ya da aşırı sıcaklığa göre değişiklikler yapabilirsiniz.

Hidrat: Uzun bir yürüyüşe çıkıyorsanız, su içtiğinizden emin olmak isteyeceksiniz. Gün boyunca susuz kalmaya çalışın ve yürüyüşünüzden en az 30-60 dakika önce iki bardak su için, böylece terleyerek atabilirsiniz. Yürüyüşünüzden döndüğünüzde, vücudunuzu yeniden dengelemek için bir bardak su içtiğinizden emin olun. Şekerli gazlı içecekler veya elektrolit içeceklerden kaçının; orta yoğunlukta yürüyorsanız, su vücudun su ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.

Doğru vitesi alın: Parmak arası terliklerden kurtulun ve iyi bir çift spor ayakkabı seçin. Bu, yürüyüşünüz sırasında duruşunuza yardımcı olur ve ayrıca yaralanma riskini de azaltabilir. Ayrıca, doğru spor ayakkabılarınız varsa, adımlarınızı artırmanıza ve daha uzun mesafelerde yürümeyi daha rahat hale getirmenize yardımcı olabilir.

Biçime odaklanın: Yürümenin kendisi çok fazla beceri gerektirmez ve çok doğaldır, ancak belirli duruş ve biçim ipuçları yürüyüşünüzü geliştirmenize yardımcı olabilir. Çenenizi yukarıda ve omuzlarınızı dik tutmaya odaklanın. Çekirdeğiniz aktif olmalı ve sırtınız güzel ve düz olmalıdır. En önemlisi, kalça kaslarınız her adımda devreye girmeli ve kalçanızı içe doğru çekmeyi düşünmeye çalışmalıdır. Topuklarınızın üzerine inmek ve her adımda ayak parmaklarınızı itmek için öne doğru yuvarlanmak isteyeceksiniz.

Hızınızı artırın: Aralıklarla yürümek, daha fazla kalori yakmanıza ve yürüyüşünüzü ilginç tutmanıza yardımcı olmanın harika bir yoludur. Yürüme söz konusu olduğunda, üç farklı adım türü vardır: gezinti, tempolu yürüyüş ve güç yürüyüşü. Bir yürüyüşle ısın, ardından yürüyüşünüz boyunca tempolu bir tempo hedefleyin ve kalp atış hızınızı artırmak için her beş dakikada bir güçlü yürüyüş temposuna çıkın. Bir güç yürüyüşü hızını ne kadar sürdürebileceğinizi görün ve ardından her yürüyüşe çıktığınızda bunu birkaç saniye artırmaya çalışın. Kilo kaybı için güçlü yürüyüş, genel sağlığınızda büyük bir fark yaratabilir.

Bir hedef belirleyin: 30 dakika veya 1 saatte ne kadar yürüyebilirsiniz? Yürüme hızınızı optimize etmek için, 30 dakikada 2 km ve saatte 4,5 yani 1,5 km başına yaklaşık 20 dakikalık tempolu bir tempoyu hedeflemeye çalışın. Tam bir saat veya 30 dakika yürümeyi taahhüt edemezseniz, elinizden geleni yapın, her şey hiç yoktan iyidir ve günlük adımlarınıza muazzam katkıda bulunabilir.

Bir eğimde yürüyün: Evdeyken bir koşu bandı eğimini artırarak yürüyüşünüzün kalori yakımını artırabilirsiniz. Dışarıdaysanız, tepelik bir alan seçmeye çalışın. Araştırmalar, artan eğimin antrenmanın yoğunluğunu artırabileceğini ve aynı zamanda bacaklar ve eklemler üzerindeki etkiyi azaltabileceğini gösteriyor.

Bir arkadaşınızla yürüyün: Bir yürüyüş arkadaşı, istikrarlı olmanıza ve günlük yürüyüşünüzü pazarlıksız hale getirmenize yardımcı olabilir. Sizi motive etmek ve bir şeyleri değiştirmek için haftada birkaç kez sizinle yürüyüşe çıkacak bir arkadaş, aile üyesi veya iş arkadaşı bulmaya çalışın.