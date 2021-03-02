Yüz tipine göre saç ayırma önerileri

Güzelliğinizi ön plana çıkarmanızı sağlayacak, sizin yüz tipinize uygun saç ayırma yöntemlerini öğrenmeye ne dersiniz?

Büyük meblağlar ödemeden veya plastik cerrahlara gitmeden anında daha çekici olmak sadece mümkün değil, aynı zamanda ücretsiz. Ya da en azından neredeyse. Tüm yüz tiplerinin vurgulanmayı hak eden güzel özellikleri vardır. Anahtar, bunların ne olduğunu bulmak ve diğer özellikleri dengelerken bunlara dikkat çekmektir. Bunu sadece saçınızın ayırma yönünü belirleyerek bile yapabilirsiniz.

YUVARLAK YÜZ

Bu tür bir yüz yaklaşık olarak aynı genişliğe ve uzunluğa sahiptir. Bu, çene ve çenenin yuvarlak olması gerçeğiyle birlikte, onu dairesel gösteren şeydir. Bu çok simetri, ortadan ikiye yumuşak geçişlerle ayırmak, dairesel özellikler için mükemmel bir eşleştirme yapar. Ancak yuvarlak yüzlü kızlar, yüzlerinin daha uzun ve daha ince görünmesini sağlamak için bu saç stilini bir numara olarak da seçebilirler. Çünkü daha ince görünmenizi sağlayacaktır. Böylece herhangi bir ameliyat veya benzeri bir şey yapmadan imajınızı değiştirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey saçınızın ayrılmasını değiştirmek.

KARE YÜZ

Benzer genişlikteki alın, elmacık kemikleri ve çene ile daha kare bir yüze sahip olan kadınlar, belirgin, köşeli özelliklere sahip olma eğilimindedir. Bu, özellikle çene çizgileri hakkında konuşurken doğrudur. Onlar için keskin bir yan ayırma, özelliklerini düzeltmenin harika bir yoludur ve bu da genel olarak yüzlerini uzatmalarına ve orantı eklemelerine yardımcı olur. Ve eğer saçta perçem boyaları seviyorlarsa, kesinlikle görünüşlerini bir üst seviyeye taşıyabilirler. Yan kısımdan çıkan açık renk bir boya, onları güzel gösterebilir ve yüzlerinin cesur ve yoğun şeklini gerçekten tamamlayabilir.

KALP ŞEKLİNDE YÜZ

Kalp şeklinde bir yüze sahip kızlar, alınlarının yüzlerinin en büyük ve en geniş kısmı olduğunu ve alından başlayarak yüzlerinin sivri bir çeneye doğru daraldığını bilirler. Tatlı ve zarif görünümlü bir yüz tipidir. Onlar için, yüz şekillerinin farklı genişliklerine daha fazla denge sağlamak için derin bir yan ayırma da önerilir. Bu şekilde ayırmak ayrıca dikkatleri alnından uzaklaştırmaya ve çene ucunu düzleştirmeye yardımcı olur.

ARMUT ŞEKLİNDE YÜZ

Bu kadınlar belki de listedeki en şanslı kadınlar. Yüz uzunlukları genişliklerinden daha uzun, alınları yüzlerinin en geniş kısmıdır ve özellikleri yuvarlaktır. Bu özellikler yüzlerine, başka hiçbir yüz şeklinin sahip olmadığı bir orantılılık hissi verir. Ayrıca, sonuçlar hakkında çok fazla endişelenmelerine gerek kalmadan farklı yerlerden ayırma ve farklı saç stilleri ile biraz daha fazla deney yapmalarına olanak tanır. Orta kısım, yan kısım, derin yan kısım, zikzak kısım veya hayal edebileceğiniz her ne ise, armut şeklinde bir yüzünüz varsa, bu seçeneklerden herhangi biri sizde harika görünecektir.

UZUN YÜZ

Uzun bir yüze sahip kadınların çoğu zaman genişliğinden çok daha uzun ve keskin açıları olan dikdörtgen bir yüzleri vardır. Ayrıca geniş bir alına ve çekici bir çeneye sahip olma eğilimindedirler. Bu nedenle, yüzünüzün kıvrımlarını ortaya çıkarmak istiyorsanız saçınızı orta kısımdan ayırmak önerilir. Alnınızın boyutunu kamufle etmenize ve yüzünüzü kısaltmanıza yardımcı olacağından, saç çizgisi olmayan düz bir saçak tercih edebilirsiniz. Bu numara görüntünüze cazibe katacaktır.

ELMAS ŞEKLİNDE YÜZ

O muhteşem elmacık kemiklerine yani elmas şeklindeki yüzleri olan kadınlar onları nasıl sallayacaklarını gerçekten biliyorlar. Daha dar bir alın ve küçük çeneye sahip oldukları için, doğal güzelliklerini daha da fazla vurgulamalarına yardımcı olabilecek yararlı bir numara var. Yandan ayırmak onların şeklini doğallaştırırken elmacık kemikleri de tamamlar. Yüzünüze orantı katar ve varsa sivri çenenizi yumuşatır.