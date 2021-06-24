Yüz ve vücut şekillendirme estetikleri arttı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Andaç Aykan, pandemi döneminde yüz bölgesi ve bazı vücut bölgelerine yönelik estetik taleplerinin artış gösterdiğini söyledi.

Kısıtlamalar ile birlikte hareket alanının kısıtlanmasının yanı sıra yeme alışkanlıkları ve günlük rutinler de değişim gösterdi. Toplumun iş yapma biçiminin de dijital platformlara göre biçimlendiği göz önüne alındığında insanlar, kendini daha çok kamera önünde görmeye başladı. Bu nedenle başta kadınlar olmak üzere çoğu kişi, estetik doktorlarının kapısını çalıyor. Kovid-19 pandemisinin her alanda olduğu gibi estetik cerrahisinde de değişikliklere yol açtığını söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Andaç Aykan, en çok yapılan işlemler hakkında bilgiler verdi.

“İNSANLAR KENDİNİ DAHA ÇOK İZLİYOR”

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Andaç Aykan, “Pandemi döneminde özellikle bazı vücut bölgelerine ve yüz bölgelerine yönelik estetik müdahale taleplerinde artışlar dikkatimizi çekti. Bu dönemde en çok talep edilen estetik işlemlerin başında ‘yüz bölgesi ve vücut şekillendirme estetikleri’ geliyor. Yüz kırışıklıkları ve cilt yaşlanması belirtilerine yönelik estetik işlemler (botoks, dolgu, PRP gibi), yüz ve boyun germe, göz kapağı, burun ve gıdı estetikleri yüz bölgesinde yaptığımız en sık estetik işlemler oldu. Vücut şekillendirme alanında ise liposuction (yağ alma) ve karın estetikleri ön sıralarda yer aldı.” dedi.

Doç. Dr. Aykan, ''Hastalarımız ve danışanlarımız ile konuştuğumuzda aslında bu işlemlerin neden yapıldığının cevabını ve asıl nedenini öğrenmiş oluyoruz. Kısıtlamalar dolayısı ile hepimizin yaşam biçimi değişti ve kısıtlamalar ile gelen yeni sisteme ayak uydurma sürecimiz başladı. Yüz yüze temasın azalmasına rağmen insanlar kendini daha çok izler oldu. Pandemi döneminde yaşadığımız kısıtlamalar yüz yüze insan temasını azaltırken, iş ve insan ilişkilerinde farklı iletişim araçlarının kullanımını arttırdı. Dijital platformlar ve ekran yardımlı cihazlar bu iletişim konusunda başrolü oynar hale geldi. Dolayısıyla karşılıklı gerçek temastakinden farklı olarak kişiler ekran karşılarında kendilerinin ve karşısındakinin sadece yüz bölgesini görür hale geldiler. Hastalarımız gün içerisinde tekrar eden online görüşme seansları sırasında ‘kendi yüzüm nasıl görünüyor’ düşüncesiyle kendi yüz bölgelerini daha çok incelediklerini ifade ediyor. Bu durum da hastalarımızı kendi yüzlerinde tespit ettikleri kırışıklık, göz kapaklarında torbalanma ya da sarkma gibi sorunlara çözüm arayışına sürüklüyor. Birçok hastamız günlük olarak işe gidip gelme, spor salonunda egzersiz yapma ya da dışarıda yürüyüş yapma gibi rutinlerin azalması veya ortadan kalkması sonucunda vücutlarında ortaya çıkan bölgesel yağ artışı yakınmasıyla müracaat etmekte. Dolayısıyla liposuction ve vücut şekillendirme ameliyatlarımızdaki artışın esas nedeni ortaya çıkıyor. Tabii bu hasta gruplarından bağımsız olarak estetik ameliyatı olmayı pandemi öncesinde planlayan hastalarımız bulunmakta. Hastalar, kısıtlamaların evde geçirildiği pandemi dönemini ameliyat sonrası iyileşme dönemi olarak değerlendirmek amacıyla ameliyat tarihlerini öne aldı. Bu da bu dönemde yaşanılan estetik ameliyat artışının bir başka nedeni olabilir.'' dedi.