Yüze buhar banyosu yaptırmanın 6 faydası

Haftada bir kez düzenli olarak buhar banyosu yapmanın cildiniz üzerindeki faydalarını öğrenerek güzel bir görüntüye kavuşabilirsiniz.

Yüzünüzün gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi; dönemsel olarak cildiniz için iyi bir zamanda değilsiniz. Birçok ülkede hava kirliliği artıyor, duman cilde nüfuz ediyor, UV ışınlarından korunmak için güneş kremine ihtiyacınız var ve işlenmiş gıdalar onu pek beslemiyor. Bu yüzden yüzünüze bakmak her zamankinden daha önemli ve işe yarayan yöntemlerden biri de yüzünüzü buharla yıkamak. Bu, ciltteki hasarı temizleyebilir, yatıştırabilir ve olumsuz etkileri tersine çevirebilir. Ücretsiz olduğunu da söylemiş miydik?

1. GÖZENEKLERİ BİRİKMİŞ KİRLERDEN ARINDIRIR

Yüzünüzü uyguladığını su buharının sıcaklığı gözeneklerinizi gevşeterek genişlemelerine neden olur. Açıldıkça içlerinde biriken koyu renkli kir ve sebum dışarı atılır. Çoğu zaman, bu kir etrafımızdaki havada yüzer. Şehrinizdeki veya kasabanızdaki hava kalitesini ve araba dumanlarının cildiniz tarafından emildiğini düşünün. Günlük kullandığınız tüm nemlendiricileri, makyajı ve güneş kremini düşünün. Ayrıca cildinizi kaplayan yağlı madde olan sebum da var. Hepimizin sebumumuza ihtiyacı vardır, cildimizi nemlendirir ve korur. Bununla birlikte, çok fazla iyi bir şey, bolca sivilce olabilir. Yüzünüze uygulayacağınız buhar banyosu sayesinde tüm kirlerden arınabilirsiniz.

2. SİVİLCEYE NEDEN OLAN BAKTERİLERİ TEMİZLER

Cildiniz vücudunuzun en büyük organıdır ve vücudunuzun çoğu gibi, sürekli bir yenilenme sürecinden geçerek yüzünüzde ölü bakterilerin birikmesine neden olur. Bu bakteri tamamen sağlıklıdır ve vücudunuz üzerinde olabilecek herhangi bir olumsuz etki konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca ölü bakteriler yer kaplar ve cildinizin uygun şekilde oksijenlenmesine izin vermeyebilir. Buhar banyosu hem biriken ölü bakterilerin hem de sivilce oluşumunu tetikleyen zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar.

3. YÜZÜNÜZ DAHA FAZLA OKSİJEN ALIR

Gül hastalığı olanlar bu tarz bir uygulamadan kesinlikle uzak durmalıdır; daha fazla kızarıklığa ve tahrişe sebep olabilir. Bunun nedeni, yüzünüzü buharla yıkamanın en büyük faydalarından biri, gerçekleşen kan damarı genişlemesidir ve yüzünüze önemli bir oksijen artışı sağlar. Ve çoğumuz için, buğulama bittiğinde ve bir ıstakoz kadar kırmızı göründüğünüzde, sevinin. Yüzünüze biraz ağır oksijen pompaladığınız anlamına gelir.

4. KIRIŞIKLIK OLUŞUMUNU GECİKTİRİR

Kırışıklıkların milyonlarca kadının ertelemek istediği bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Binlerce vaat edilen kür arasında, kolajen ve elastin olarak bilinen bilimsel olarak desteklenen 2 bileşen bulunur. Kolajen içeren yemekler yemeyi sevmiyorsanız, buharda banyosu harika bir alternatif olabilir. Bunu yüzünüze yapmak dolaşımınızı hızlandırır, böylece kolajen ve elastin üretimini artırır, size elastik bir cilt verir ve kırışıklıkların görünümünü geciktirir.

5. DOĞAL BİR NEMLİLİK SAĞLAR

Tüm bu sebum ve yağın serbest bırakılması, vücudunuzu cildi nemlendiren ve hidrasyon seviyenizi artıran daha doğal yağlar üretmeye zorlar. Ayrıca, buharlama cildinizin geçirgenliğini artırır, böylece nemin içinden geçmesine izin verir.

6. CİLT BAKIM ÜRNLERİNİN EMİLİMİNİ ARTIRIR

Cildinizi buhar banyosu yaptırmak tam bir tedavi değildir, ancak genel cilt bakım rejiminizin önemli bir parçası olarak görülmelidir. Buharlamanın en güzel yanı, sıklıkla yüzünüze uyguladığınız tüm o kremler, losyonlar ve temizleyicilerden daha fazlasını elde etmenizdir. Bu avantaj, cildinizin gelişmiş dolaşımı ve oksijenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Gözenekler serbest olduğu için daha fazlasını emebilirler. Akışınız daha güçlü olduğu için yüzünüz ürünlere karşı daha tepkili olacaktır. Son olarak, cildiniz iyice nemlendiği için serumları eklediğinizde daha önemli bir etkisi olacaktır.