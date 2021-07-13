Yüzünüzü duşta yıkamamanız için 5 neden

Duşta yüzünüzü yıkamanın olası olumsuz etkilerini öğrenmeye ve cilt sağlığını korumanın yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Duş alırken makyajınızı çıkarmak ne kadar uygun olursa olsun, bu aslında cildinizin sağlığına yarardan çok zarar verebilir. Yüzünüzdeki deri, vücudunuzdaki deriden çok daha hassastır ve soğuk duş almaktan hoşlanmıyorsanız, yüzünüzü duş başlığının akışından uzak tutmak daha iyidir. Ayrıca, duş dışında da uyandığınızda ya da makyaj çıkarırken yüzünüzü sıcak sudan uzak tutmakta fayda var. İşte, yüzünüzü duşta yıkayarak mükemmel bir cilde sahip olmanızı engelleyen nedenlerden bazıları;

1. AKNE OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLAR

Uzun, sıcak duşlar cildinizin sağlıklı kalması ve en iyi şekilde görünmesi için ihtiyaç duyduğu doğal yağları yok edebilir. Cildiniz zaten kuruysa, yüzünüzü duşta yıkamak sorunu daha da kötüleştirebilir. Kuruluk hissini gidermek için daha fazla nemlendirici uygulamak cildinizi akne ve diğer cilt enfeksiyonlarına karşı savunmasız hale getirebilir.

2. CİLT TONUNUZU BOZAR

Yüzünüzü duşta yıkamak cildinizin kırmızımsı görünmesine neden olabilir. Duşta sıcak su, yüzünüzdeki kan damarlarının genişlemesine neden olarak yanaklarınızdaki kırılgan kılcal damarlara zarar verebilir. Bu da, görünür kılcal ağlara veya çok yaygın bir cilt rahatsızlığı olan gül hastalığına yol açabilir.

3. KIRIŞIKLIK OLUMUNU TETİKLER

Uzun ve sıcak bir duştan sonra parmaklarınızın nasıl kırıştığını muhtemelen fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, sıcak suyun cildinizdeki nemi alması ve cildin nemi hapsetmesine yardımcı olan koruyucu tabakasına zarar vermesidir. Aynı şey yüzünüz için de geçerlidir; sıcak suya maruz kalan cildinizin nemini kaybetmenize ve erken kırışıklıklara yol açar.

4. CİLDİ HASSASLAŞTIRIR

Yüzünüzü duşta yıkamak da normal cilde fayda sağlamaz. Sıcak su, aksi takdirde tamamen sağlıklı olan cildi olumsuz yönde etkileyerek kuru ve hassas hale getirebilir. Özellikle cildin kuruluğa ve tahrişe karşı daha savunmasız olduğu daha kuru kış aylarında sıcak duşlardan uzak durmak daha iyidir.

5. CİLDİN KAŞINMASINA NEDEN OLUR

Birçok insan, uzun bir duştan sonra cildinin biraz kaşındığını hisseder. Duygu genellikle hafiftir ve sadece kısa bir süre sürer. Ancak yüzünüzü düzenli olarak sıcak bir duş altında yıkamak cildinizin kaşınmasına ve hatta soyulmasına neden olabilir.