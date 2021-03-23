Yüzünüzü havluyla kurulamamanız için 5 neden

Yüzünüzü yıkadıktan sonra havlu ile kurulamaktan vazgeçmenizi sağlayacak nedenleri ve cildinizin nemi daha iyi hapsetmesinin yollarını sizler için hazırladık…

Klozet kapağınızın evinizdeki en mikrop yüklü eşya olduğunu düşünüyor olabilirsiniz, ama öyle değil. Aslında, en fazla bakteri barındıran havlularınızdır ve bunları yüzünüzü silmek için kullanıyorsanız, cildinizde olumsuz etkilerle karşılaşabilirsiniz. Yüzünüzü bir havluyla kurutmak yapılacak en mantıklı şey gibi görünse de gerçekte yarardan çok zarar verebilir. İşte, yüzünüzü havlu ile kurulamamanız için 5 neden;

1. SİVİLCE OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLAR

Yüzünüzü, vücudunuzu kurutmak için kullandığınız havluyla kurutmak, cildinize sandığınızdan daha fazla zarar verebilir. Havlular harika bakteri tuzaklarıdır ve onları genellikle havanın nemli olduğu banyoda sakladığımız için bakterilerin büyümesi için mükemmel ortamı yaratır. Havluyu yüzünüze sürdüğünüzde, tüm bu bakterileri doğrudan cildinize taşırsınız, bu da sonunda çatlamalara ve gözeneklerin tıkanmasına neden olabilir. Yüzünüz için vücudunuzu kurutmaktan ayrı bir havlu kullanıyor olsanız bile, muhtemelen her gün yıkamıyorsunuzdur ve istenmeyen bakteriler yine de cildinizde sivilce oluşumunu tetikleyebilir.

2. YAŞLANMA BELİRTİLERİNİ ARTIRIR

Havlu kumaş banyo havluları yüzünüz için çok serttir ve bunları kullanmak cildinizde küçük yırtıklar oluşturarak enfeksiyonlara ve kırışıklıklara karşı savunmasız hale getirebilir. Havluları ne kadar çok yıkarsanız, kumaş o kadar kırılgan hale gelir ve oluşturdukları sürtünme cildiniz için çok fazla olabilecek bir peeling görevi görür.

3. CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN ETKİNLİĞİNİ AZALTIR

Yüzünüzü yıkadıktan sonra kurutmak doğal bir şey gibi görünse de gerçekte cildinizin uyguladığınız ürünlerden en iyi şekilde yararlanmasına izin vermez. Nemlendiriciniz, yüzeyindeki tüm su buharlaşmadan önce cilde daha iyi nüfuz edecektir. Havlu kurutmayı atlamak, cilt bakım ürünlerinizin cildinizin genç ve parlak görünmesi için ihtiyaç duyduğu nemi kilitlemesine olanak tanır.

4. CİLDİNİZİ TAHRİŞ EDER

Hassas bir cildin varsa havlu kullanmak yüzünü kurutmak için en iyi seçenek değildir. Çoğu havlu kumaş cilt üzerinde çok sert olabileceğinden, yüzünüzü onlarla silmek ciltte kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Özellikle soğuk havalarda havlu ile kurulamanın yüzdeki etkisi daha fazla görünecektir.

5. CİLDİNİZİN YAĞ ORANINI ARTIRIR

Kulağa çelişkili gelebilir, ancak cildinizi kurutmak onu daha yağlı hale getirebilir. Pürüzlü havlular, cildinizin sağlıklı kalması için ihtiyaç duyduğu doğal yağları uzaklaştırabildiğinden, cilt yüzeyinin altındaki yağ bezlerinin kuruluğu dengelemek için daha fazla yağ üretmesi gerekecek ve bu da cildin aşırı yağlı olmasına neden olacaktır.

YÜZÜNÜZÜ KURUTMANIN YOLLARI

Yüzünüzü bir havluyla kurulamak yerine, havanın bu işi yapmasına izin verin. Hava ile kurutma cildiniz için daha hijyenik ve naziktir. Yüzünüzü bir havluyla silmekten daha fazla zaman gerektirse de cildiniz bunun için size teşekkür edecektir. Düzenli uygulayabileceğiniz işlem şu şekilde olmalıdır;

- Yüzünüzü her zamanki gibi yıkayın,

- Cildinizin doğal olarak kurumasına izin verin,

- En sevdiğiniz nemlendiricinizi uygulayın.