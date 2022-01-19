Yüzünüzü suyla yıkamanın sağladığı 5 olumlu etki

Bakımlı, parlak bir cilde sahip olmanın pratik ve etkili yollarından biri olan yüz yıkamanın gözle görülür olumlu yanlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Parlayan bir cildin peşinde, yüzlerce cilt bakım ürünü satın alabiliriz: Temizleyiciler, nemlendiriciler, maskeler, yağlar. Bu ürünler genç ve taze görünmek için pek çok fırsat sunar. Yine de bunca umut bağladığımız bir krem cildimizi tamamen mahvedince üzülebilirsiniz. Peki, sadece yüzünüzü suyla yıkayarak istediğiniz bakımı sağlayabileceğinizi söylesek.

Size imkansız gibi görünen bu uygulamanın cildinizde yaratacağı etkileri görerek hayal ettiğiniz cilde kavuşabilirsiniz. İşte, parlak bir cilde kavuşmanın en ucuz ve en etkili yolu olan suyla yıkamanın yarattığı etkiler;

1. PÜRÜZSÜZ BİR CİLT ELDE EDERSİNİZ

Temizleyiciler soyulmuş cildin nedeni olabilir. Kelimenin tam anlamıyla cildinizi doğal yağlarından arındırırlar, cildinizi kuru ve kaşıntılı hale getirirler. Cildinizin gerginleştiğini veya kırmızımsı göründüğünü fark ederseniz, temizleyicinizi bir süreliğine bir kenara bırakıp sadece yüzünüzü sadece suyla yıkamak isteyebilirsiniz.

2. AKNE OLUŞUMUNU AZALTIR

Temizleyicilerin yüzünüzdeki yağı azaltmanıza yardımcı olduğunu düşünebilirsiniz, ilginç bir şekilde aslında tam tersini yapar. Cildiniz susuz kaldığında, otomatik olarak daha fazla yağ üretir. Sonuç olarak, cildiniz bozulur ve gözenekleriniz büyür. Buna karşılık, soğuk suyun sebum (yağ) üretimini azalttığı ve hatta iltihabı azalttığı bilinmektedir.

3. CİLDİNİZ DAHA GENÇ GÖRÜNÜR

Soğuk su cildinizi tonlandırır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Cildinize zarar verebileceği ve daha fazla soruna neden olabileceği için sıcak su kullanmadığınızdan emin olun. Genellikle alkali olan (pH 9-11 arası) sabunlar ve temizleyiciler cildinizi aşındırır ve elastikiyet kaybına yol açar. Bu da, kırışıklık oluşumuna zemin hazırlar.

4. ALERJİK REAKSİYONLARI ÖNLER

Hassas ve alerjiye meyilli ciltler için uygun bir temizleyici bulmak gerçekten zor olabilir. Ne yazık ki, size uygun olup olmadığını öğrenmenin tek bir yolu var; cildinizde test edin. Bazı temizleyiciler kimyasal yanıklara ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve hemen bir reaksiyon geliştirmeyebilirsiniz.

5. CİLDİ DİNLENDİRİR

Makyaj ve diğer güzellik ürünleri cildiniz üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir ve mevcut koşulları kötüleştirebilir. Suya geçiş yaptığınızda, cildinizin herhangi bir krem ​​ya da nemlendirici yardımı olmadan dinlenmesine ve işini yapmasına izin vermiş olursunuz.