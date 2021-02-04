Yüzünüzün yaşlanmaya başladığını gösteren 8 işaret

Cildimizde gördüğümüz farklılıkların size rehber olmasını sağlayarak, yaşlanmayı geciktirmenin ve sağlıklı bir cilde sahip olmanın yollarını sizler için hazırladık…

Cildimizin zamanla yaşlanacağı gerçeğini kabul etsek de cilt yaşlanma belirtilerinin, yirmili yaşlarımızda çoktan ortaya çıkması mümkündür. Bu fiziksel değişikliklerin çoğu zararsızdır ancak bizi rahatsız edebilir ve hatta kendimize olan güvenimizi bile etkileyebilir. Cilt yaşlanmasının erken belirtilerini tespit eder etmez yaşam tarzımızı ve alışkanlıklarımızı değiştirmek, genç görünümümüzden daha uzun süre keyif alabileceğimiz anlamına gelir.

İşte, cildinizi sağlıklı tutmak ve cildinizin erken yaşlanıp yaşlanmadığını bilmek için dikkat etmeniz gerekenler…

1. YÜZÜNÜZDE OLUŞAN KÜÇÜK BEYAZ ŞİŞLİKLER

Bu küçük çıkıntılara lipoma adı verilir ve bunlar genellikle burun ve yanaklarda görülen küçük beyaz yumrulardır. Cildimiz pul pul dökülme kabiliyetini kaybetmeye başladığında gelişebilirler. Steroid içeren ürünlerin aşırı kullanımı cildimizin daha hızlı yaşlanmasına ve lipomaya neden olabilir.

2. DUDAKLARINIZIN İNCELMESİ

Yirmili yaşlarda dudaklarınızın incelmeye başladığını fark ederseniz, cildinizin normalden daha hızlı yaşlanması mümkündür. Ana neden dudaklarınızdaki kolajen azalmasıdır. Ayrıca dehidrasyon, sık sık pipet kullanımı, aşırı güneşe maruz kalma ve C vitamini eksikliğinden de kaynaklanabilir.

3. CİLDİNİZİN KOLAYCA ZARAR GÖRMESİ

Aniden ortaya çıkan esrarengiz çürükler olursa, cildimiz düşündüğümüzden daha hızlı yaşlanıyor olabilir. Bunun nedeni, cildimizin normalden daha ince hale gelmesi, onu morarmaya daha yatkın hale getirmesi ve yara iyileşmesini yavaşlatmasıdır. Cildi sık sık nemlendirmek bunu önlemeye yardımcı olabilir.

4. CİLDİNİZİN DOKUSU KAĞIT GİBİYSE

Güneş kremi olmadan uzun süre güneşe maruz kalmak, bunun olmasının ana nedenidir. Hasar, cildimizin esnemesine ve normal pozisyonuna dönmesine izin veren elastinin parçalanmasından kaynaklanmaktadır. Sıklıkla solaryuma girenlerde de görünen etkilerden biridir.

5. GÖZ KAPAKLARINIZ DÜŞMEYE BAŞLADIYSA

Göz kapaklarınızın sarkmaya başladığını fark ederseniz, gözlerinizi normalden daha fazla ovuşturmayı bırakmanız gerekebilir. Pitozis olarak da bilinen göz kapakları düşüklüğü, sert kontakt lenslerin sık kullanımıyla da ortaya çıkabilir veya yapılan göz ameliyatının bir etkisi olabilir.

6. BURNUNUZUN UCUNUN ŞEKLİ DEĞİŞTİYSE

Çoğu insanın kırklı yaşlarında doğal olarak burun şeklinde bir değişiklik meydana gelir. Ne yazık ki güneşin zararlı etkileri nedeniyle cilt yaşlanması bunun daha erken gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu çoğumuz için sıkıntıya neden olabilir. Neyse ki, modern rinoplasti prosedürleri sayesinde minimal dokunuşlarla doğal bir görüntü kazanmak mümkün.

7. YÜZÜNÜZDE ÇOK SAYIDA KIRMIZI BEN GÖRÜNÜYORSA

Bu kırmızı benler kiraz anjiomlar olarak bilinir ve yaygın olarak kırklı yaşlarda ortaya çıkmaya başlar. Erken yaşlanma belirtileri arasında otuzlu yaşlarda görünmeye başlayabilen bu kırmızı lekeler zararlı değildir. Cerrahi işlemle ya da lazer yöntemiyle bu benlerden kurtulmak mümkün.

8. HİÇ KAYBOLMAYAN KABARIK GÖZLERİNİZ VARSA

Kabarık gözleri genellikle yirmili yaşlarda başlayan ve hızlı cilt yaşlanmasının bir işareti olarak başlayan normal bir olay olarak görmezden geldiğimiz için bunu gözden kaçırmak kolaydır. Gözlerin kabarık olmasının bir başka nedeni de uykusuzluğun yanı sıra, gözlerimizin çevresinde sıvı birikmesidir. Bunu ortadan kaldırmanın yollarından biri, göz bölgesinde artan su tutulmasını önlemek için tuzlu yiyecekleri diyetimizden çıkarmaktır.