Zeki insanları farklı kılan 9 özellik

Kendiniz ve çevrenizdeki insanların davranışlarını gözlemleyerek zeki olup olmadıklarını belirleyebileceğiniz özellikleri sizler için araştırdık…

İnsanlar genellikle zekanın doğuştan gelen şanslı bir şey olduğunu söylerler ama durum her zaman böyle değildir. Zeka hem kalıtsal hem de edinilebilir. Uzmanlara göre, sahip olduğunuz çevre, beyninizin becerilerini ve düşünme şeklinizi büyük ölçüde etkileyebilir. Durum ne olursa olsun, tüm zeki insanların benzer davranışlar sergiledikleri ve birçok ortak noktaya sahip oldukları gözlemlenmiştir. İşte, zeki insanların sahip olduklarından bazıları;

1. KENDİ İŞLERİNE BAKARLAR

Başkalarını yargılamak ve dedikodu yapmak zeki insanların uzak durdukları şeylerdir. Ufak tefek konuşmalara kendilerini kaptırmazlar ve başkalarının hayatlarında olup bitenlerden asla rahatsız olmazlar. Aslında, yakın tarihli bir araştırmaya göre, zeki insanlar en çok yalnız bırakıldıklarında mutlu olurlar, böylece dikkatleri dağılmadan kendi işlerini yapabilirler.

2. HARİKA BİR MİZAH ANLAYIŞLARI VARDIR

Her küçük şeyi şakaya çevirebilen ve etrafındaki herkesi güldürebilen bir insan dahiden farksızdır. Bilim adamlarına göre, günlük yaşamda mizah bulmak için inanılmaz yaratıcı beceriler gerekiyor ve yaratıcılığın zekadan hoşlandığı fikri çok eskilere dayanıyor.

3. KENDİ KENDİLERİNE KONUŞURLAR

Dünyanın gördüğü en büyük dahilerden biri olan Albert Einstein'ın kendi kendine konuştuğunu biliyor muydunuz? Araştırmacılar, ister kafalarının içinden ister yüksek sesle kendileriyle sık sık konuşan insanların, konuşmayanlara göre daha zeki olduğunu bulmuşlardır. Kendinizle konuşmak beyninizi keskinleştirir, hafızanızı güçlendirir ve düşüncelerinizi düzenlemenize yardımcı olur.

4. ÇOK SIK MÜZİK DİNLERLER

Herkes müzik dinler ama her zaman kulaklıkla görülenler gerçek birer dahidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, sadece bir müzik aleti çalmayı bilen insanların daha yüksek bir zeka düzeyine sahip olmadığı, aynı zamanda kulaklarını müzikle tedavi edenlerin de genellikle son derece zeki olduğu bulundu. Araştırma ayrıca, zeki insanların anlamsız sözleri olan şarkılar yerine vokalsiz müzik dinlemeyi tercih ettiğini de ekliyor, bu nedenle ritimleri ve ritimleri kelimelerden daha çok seven insanlardansanız, düşündüğünüzden daha zeki olabilirsiniz.

5. ÇOK DEĞİL, AKILLICA ÇALIŞIRLAR

Popüler inanışın aksine, zeki insanlar her zaman okumazlar veya çalışmazlar. Bunun yerine aslında tembeldirler ve aynı nedenle kendilerine verilen görevleri çok çalışmadan kusursuz bir şekilde gerçekleştirmenin en kolay yolunu bulmaya çalışırlar. Bilime göre, fiziksel olarak daha az aktif olan insanlar, sürekli koşuşturanlardan daha zeki olma eğilimindedir.

6. HER ZAMAN CEVAP ARARLAR

Akıllı beyinler meraklıdır. Tek bir yaprağın bile çevrilmemesi onları rahatsız eder. Her zaman cevaplar ararlar ve gizemleri keşfederler. Bir araştırmaya göre, daha fazlasını öğrenme merakına sahip olmak, üstün zekanın açık bir işaretidir. Akıllı insanlar da çok okur ve genellikle not almak için bir günlük tutar.

7. HATALARINI KABUL EDERLER

Başarılı alışveriş sitesi kurucusu Jeff Bezos'a göre, zekanın en büyük işareti, hataları kabul etme ve onlardan öğrenme yeteneğidir. Kimse mükemmel değildir, ancak hatalarını kabul etmek için öne çıkanlar en zeki olanlardır. Varsayılan olarak, insanlar haklı olduklarına ve diğer kişinin yanlış olduğuna inanmaya meyillidirler. Ancak diğer kişinin bakış açısını da anlamak ve kendinde hata bulmak için oldukça işlevsel bir beyin gerekir.

8. ÇİKOLATA YERLER

Bir araştırmaya göre, düzenli olarak çikolata yemek beynin işleyişini iyileştirir ve sonuç olarak sizi daha keskin ve daha akıllı yapar. Çikolata yiyen insanların genellikle daha iyi bir hafızaya sahip oldukları, bilgi ve muhakeme söz konusu olduğunda harika oldukları bulunmuştur.

9. ÇOK FAZLA KONUŞMAZLAR

Zeki insanlar, gereksiz gevezeliklere katılmazlar. Her zaman düşünceleriyle çevrili oldukları için kendilerini saklamayı severler. Daha zeki insanların başkalarıyla daha az konuşma eğiliminde olduğu gözlemlendi ve bunun bir nedeni var. Uzmanlara göre, zeki insanlar daha mesafeli çünkü: Gerçekten umursamıyorlar, dedikodu yapmaktansa üretken bir şeyler yapmayı tercih ediyorlar.