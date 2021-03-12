Zeytinyağının güzelliğiniz üzerindeki 6 etkisi

Pahalı cilt bakım ürünlerini bir kenara atmanızı sağlayacak mucizevi etkileriyle şaşırtan zeytinyağının, farklı kullanım alanlarını sizler için araştırdık…

Doğal yöntemlerle bakım yapabilmek, son zamanların popülerleşen güzellik akımlarında biri. Cildinizi, saçınızı ve tırnaklarınızı onarma özelliğiyle zeytinyağı, içten dışa güzelliğinize güzellik katmaya geliyor. En pahalı cilt bakım ürünlerine taş çıkaran etkileriyle bir çok ünlü ismin de rutin bakım listesinde olan bu doğal yağ hakkında bilmedikleriniz…

1. HASSAS CİLDİ YATIŞTIRIR

Zeytinyağı, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve kolayca tahriş olan hassas ciltler için kullanışlıdır. Onun sayesinde antibakteriyel nemlendirici ve cilt besleyici olurken aynı zamanda akne oluşumunu önleyebilir. Alerjiye yatkın ciltleri yatıştırma özelliğiyle sıkça tercih edilir.

2. KURU CİLDİ NEMLENDİRİR

Zeytinyağı, nemi hapsetmeye yardımcı olabileceğinden, kuru ve hassas ciltler için nemlendirici olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, aşırı yağ gözeneklerinizi tıkayabileceğinden ve siyah nokta oluşumuna zemin hazırlayabileceğinden, ölçülü olarak uygulanmalıdır.

3. VÜCUT LOSYONU GÖREVİ GÖRÜR

Zeytinyağı, birçok pahalı vücut yağlarının ve kremlerinin yerini kolayca alabilir. Duştan sonra kullanırsanız yüksek oranda nemi cildinize hapsetmiş olursunuz. Duş jelinizin içerisine bir miktar zeytinyağı karıştırarak da daha yumuşak bir cilde sahip olmanız mümkün.

4. TIRNAKLARINIZI GÜÇLENDİRİR

Zeytinyağı cildinize birçok yönden fayda sağlarken tırnaklarınızın dokusunu da iyileştirebilir. Zeytinyağı E vitamini içerdiği için kan dolaşımını iyileştirerek tırnaklarınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olabilir. Ilık su ile birkaç damla yağı karıştırarak tırnaklarınıza uygulayın. Saatte bir bu uygulamayı yenileyerek haftalık tırnak bakımınızı yapabilirsiniz.

5. SAÇINIZA PARLAKLIK KATAR

Birçok ünlü, saçlarını sağlıklı ve nemli tutmak için zeytinyağı kullanmayı da sever. Zeytinyağı saç teline nüfuz ettiği için içeriden nemlendirerek saçınızı yumuşak ve hacimli hale getirir. Bunun için gün içinde ya da gece yatmadan önce saçlarınıza zeytinyağı sürüp bekletin. Ardından şampuanla yağı saçınızdan arındırın. Bir kez kullanmada bile farkı hissedebileceksiniz.

6. ÇATLAMIŞ TOPUKLARI İYİLEŞTİRİR

Ayaklarınızdaki deri kalınlaştığında ve aşırı kuruduğunda, sadece utanç verici değil aynı zamanda ağrılı da olabilen çatlak topuklara neden olabilir. Ayaklarınızı nemlendirmek için zeytinyağı kullanmak, çatlamış topuklarınızı uzak tutmanıza yardımcı olabilir ve sizin için sandalet mevsimini mahvetmesine izin vermez. Ayaklarınıza zeytinyağını sürüp çift çorap giyin. Ertesi sabah ayaklarınızın pamuk gibi yumuşak olmasına inanamayacaksınız.