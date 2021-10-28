Zihindeki olumsuz duyguları yok etmenin 4 kolay yolu

Kötü geçen bir günün ardından ya da gün içerisinde daha motive olmak için olumsuz duygularınızı bir kenara atmanızı sağlayacak yöntemleri sizler için sıraladık…

Herkes arada bir zor günler geçirir. İş yerindeki stresten kişisel hayatınızdaki kalp kırıklıklarına kadar değişebilir. Kendinizi kötü hissettiğinizde, neredeyse yataktan kalkmak veya herhangi bir şey yapmak istemezsiniz. Ruh halinizi aşağı çeken şeyleri düşünerek zaman harcamak, zamanla kendinizi daha kötü hissetmenize ve hatta zaman zaman zihinsel yorgunluğa neden olur.

Düşük ruh hali gününüzü ele geçirmeden önce, olumsuz duyguların üstesinden gelmenin olumlu yollarına bakmak çok önemlidir. Sizi aşağı çeken şey ne olursa olsun, ruh halinizi yükseltmek için bilinçli adımlar atmanız ve bunu yaptığınızdan emin olmanız gerekir. İşte, bir dakikadan kısa sürede kötü bir ruh halini bozmanın yolları;

1. ÇİKOLATA YİYİN

Çikolata, birçokları için rahatlatıcı bir besindir ve bilim, aslında ruh halini iyileştirebileceği gerçeğini desteklemektedir. Avustralya, Melbourne'deki İnsan Farmakolojisi Merkezi tarafından yürütülen bir araştırma da bunu doğruladı. Bu yüzden, kendinizi kötü hissettiğinizde biraz çikolata tüketmek hiç de kötü bir fikir olmayabilir. Özellikle bitter çikolataların mutluluk üzerinde daha etkili olduğunu unutmayın.

2. ŞÜKREDİN

En kötü günlerde bile şükredecek bir şeyimiz vardır. Sevgili bir evcil hayvan, bir tatilden hatıralar, hatta sabahları iyi hazırlanmış bir kahve olabilir. Kendinizi kötü hissettiğinizde, minnettar olduğunuz birkaç şeyi yazmanız önemlidir. Pozitif psikoloji araştırmalarında şükran , güçlü ve tutarlı bir şekilde daha fazla mutlulukla ilişkilendirilir.

3. NE İSTEDİĞİNİZİ GÖRSELLEŞTİRİN

Bir dakikanızı ayırın ve ideal senaryonuzu zihninizde canlandırın. İster kişisel ister profesyonel olsun, her şeyin nasıl olmasını istediğimiz konusunda hepimizin belirli fikirleri vardır. Kendinizi kötü hissettiğinizde, istediğiniz her şeye sahip olmanın ne kadar harika olacağını hayal etmek için bir dakikanızı ayırın. Bu, yaşadığınız olumsuz duygulardan zihinsel bir mola vermenizi sağlamanın yanı sıra, sizi hedeflerinize doğru çalışmaya motive edecektir.

4. AROMATİK BİR MUM YAKIN

Yemek gibi, çok rahatlatıcı olabilecek bazı kokular vardır. Kendinizi kötü hissettiğinizde aromatik mumları veya tütsüleri yakın ve koku odayı doldurdukça ruh halinizin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Aslında yayınlanan bir araştırma, lavanta ve portakal kokusunun özellikle yardımcı olabileceğini ve kişinin ruh halini iyileştirdiğini ortaya koymuştur.