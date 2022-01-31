Zihinsel zindeliği korumanızı sağlayacak 8 yöntem

Fiziksel sağlığınız kadar ruh sağlığınıza da önem veriyor ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, hayatınıza dahil edebileceğiniz bazı alışkanlıkları keşfetmeye ne dersiniz?

Mutlu olmak, sevmek, sağlıklı kalmak ve başarılı olmak için sonsuz olanaklarımız var. Ama çoğunlukla sağlık ve esenliği tamamen unutma eğiliminde oluyoruz. Bir an için ilk olasılık seçeneğine odaklanalım ve bir seçeneğimiz olduğunu kabul edelim. Ve dahası, biz seçimlerimizin efendisiyiz. Öyleyse akıllıca seçelim ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını uygulayalım.

Üzerinde durduğumuz bir efsane var; başarılı olmanın sevdiklerinden taviz vermek, sürekli bitkin ve stresli olmak ve bundan sonra sağlıklı ve mutlu olmak için zamanın kalmaması demektir. Ama ya tersi olursa? Fiziksel olarak zindeysek, zihinsel olarak iyi bir yerdeysek, duygularımızı ifade edebiliyorsak, duyulduğumuzu ve sevildiğimizi hissedebiliyorsak, çok daha üretken ve başarılı olursak ne olur? Bu kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. İşte, takip etmeniz gereken sağlıklı yaşam alışkanlıkları;

1. SAĞLIĞINIZI BİR ZORUNLULUK HALİNE GETİRİN

Arzulamak ile bir şeyi zorunluluk haline getirmek arasında fark vardır. Arzu dolu bir düşünce, doğum günün için sana bir meyve sıkacağı alabilir. Ama seni her sabah kalkmaya ve koşmaya adama mecburiyetindir. Zihinsel barışınızı bir zorunluluk haline getirin ve size neyin huzur getirdiğini bulun.

2. ZİHNİ ÇALIŞTIRIN

Koşmak yüksek bir terapötik değere sahiptir. Bastırılmış birçok düşünce ve duygudan kurtulmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra, zihni çok derin bir şekilde odaklanması için eğitir. Koşmak, büyük miktarda zihinsel netliğe yardımcı olabilir.

3. NEFES TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİN

Nefes çalışmak, sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir araçtır, aslında sizi dönüştürür ve zihninizde varlığından haberdar olmadığınız yerleri keşfetmenize yardımcı olur. Nefes her zaman yanınızda ve onu kelimenin tam anlamıyla her şeyin ortasında kullanabilirsiniz. Hissettiğiniz tüm sevgiyle nefesinizi gözlemleyin.

4. HER GÜN 10 DAKİKA HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN

Televizyon yok, telefon yok ve kitap yok; sadece sen kendinizle baş başa kalacağınız bir an düşünün. Kimse izlemezken kendimizi sevebilirsek, iç huzura bir adım daha yaklaşmış oluruz. Bu gün içerisinde kendinizi değerlendirmeniz için zaman tanıyacaktır

5. HAFTADA BİR SEVDİKLERİNİZLE GÖRÜŞÜN

Bizi gerçekten seven ve iyileştirebilen insanlar var. Bizi farklı gözlerle görüyorlar ve açık bir kalple karşılıyorlar. Aşk genellikle bize güvende olduğumuzu söyler. Gardımızı indirebiliriz ve o zaman yenilenip iyileşebiliriz.

6. DİKKAT TEMELLİ BİR AKTİVİTEYE KATILIN

Farkındalık sadece güçlü bir zihnin değil, aynı zamanda nazik bir zihnin anahtarıdır. Dünyada o kadar çok güçlü fikirli insan var ki, sanırım hepimizin biraz daha nezakete ihtiyacı olabilir. Nezaketin yan etkisi sakinliktir ve bu herkesin hayatında bir kurtarıcıdır.

7. DUYULARINIZI ATEŞLEYİN

İlham alın ve kendinizi yeni şeylere maruz bırakın. Konfor alanınızdan çıkmak ve hayatı tüm duyularınızla deneyimlemek için cesarete sahip olun. Nefes aldığınız her dakika için şükredin. Etrafınızdaki canlandırıcı güzelliği, çeşitliliği ve canlılığı takdir edin. Hayatın tadını çıkarın.

8. MEDİTASYONA BAŞLAYIN

Meditasyon başlangıçta zor olabilir, ancak bunu kendinize borçlusunuz. Kendinizle sessizce oturmak ve içinize dönmek, kendinize sunabileceğiniz en sevgi dolu eylemdir. Gerçekten tanışmak, keşfetmek ve o inanılmaz güzel insan olmak istiyor musunuz? Eğer öyleyse, kendinize doğru bir adım atın ve bugün meditasyona başlayın.