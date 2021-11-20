Zor zamanlarda sevdiklerinizden destek almak için 5 neden

İçinden çıkamadığınız durumlarda arkadaşlarınız ve ailenizin olması her zaman harikadır. Böyle anlarda sevdiklerinizden destek görmenin önemini öğrenmeye ne dersiniz?

Bağımsız olmak ve hayatınızın sorumluluğunu almak harika olsa da, zaman zaman sevgiye ve şefkate ihtiyacımız vardır. Biz insanlar sosyal varlıklarız ve bu yüzden sevdiklerimizle etkileşime ihtiyaç duyabiliriz. Bu, pandemi sırasında, özellikle de yakınlarımızdan ve sevdiklerimizden uzakta olduğumuz karantina sırasında daha da belirginleşti. Peki, güçlü bir duygusal destek sistemine sahip olmak nedir?

Güçlü duygusal destek paha biçilmezdir ve bir kişinin bir durumla doğrudan veya dolaylı yollarla başa çıkmasına yardımcı olabilir. Çoğu zaman insanlar tavsiye istemez. Ama sadece birini dinlemek, akıllarından büyük bir yük alabilir. Birine aynı şeyleri yaşadığınızı bildirmek, onlara bir trajedi karşısında yalnız olmadıkları konusunda çok ihtiyaç duydukları güvenceyi verir. İşte, güçlü bir destek sisteminin neden önemli olduğunun bazı nedenleri;

1. AİDİYET DUYGUSU YARATIR

Sırtınızı dayayacağınız birinin olduğunu bilmek, ihtiyaç anında arkadaşlarımıza ve ailemize güvenebilmemizi sağlar. Aynı zamanda sadece hayatta kalmamız gerekmediği anlamına da gelir; bu gelişmek için bir sebeptir. Kayıp veya kötü zamanlarında, sadece sessizlik içinde bile olsa birlikte yas tutmak, kişinin kırık benliği için ihtiyaç duyduğu koltuk değneği olabilir.

2. STRESİ AZALTIR

Güçlü bir destek sisteminiz olduğunda, stresiniz otomatik olarak azalır, çünkü duygularınızı dışa vuracağınız biri vardır. Arkadaşınızı veya hatta aile üyenizi arayabilir, onlarla yürüyüşe çıkabilir, yoga dersi yapabilir veya sevdiğiniz başka bir şey yapabilirsiniz. Dayanabileceğiniz bir destek sistemi olduğunu bildiğinizde, kötü bir gün geçirmiş olmanız durumunda, kendinizi rahatlatmanıza ve rahatlamanıza yardımcı olur.

3. GENEL SAĞLIĞI İYİLEŞTİRİR

Her şeyinizi rahatlıkla anlatabileceğiniz biri olduğunda, sadece zihinsel sağlığınız değil, fiziksel sağlığınız da fayda sağlayacaktır. Bir güvence duygusu sağlar ve genel sağlığımıza ve esenliğimize fayda sağlayan mutluluk katsayısına katkıda bulunmaya yardımcı olur.

4. PSİKOLOJİYE İYİ GELİR

Destekleyici arkadaşlara ve aileye sahip olmak duygusal sağlığınıza gerçekten yardımcı olabilir. Sizi içerisinde olduğu kötü duygu selinden çıkarmaya yardımcı olan insanlar sayesinde psikolojinizi daha sağlıklı tutabilirsiniz.

5. BENLİK SAYGISINI ARTIRIR

Dönecek arkadaşlarınız ve aileniz olduğunda, olumlu duygularda bir dalgalanma olur. Ne de olsa, kim kenarda onları destekleyen insanlara sahip olmak istemez ki? Kendinize olan öz güveninizin yerine gelmesi için tampon görevi gören yakınlarınız sayesinde eski ruh halinize kolaylıkla dönebilirsiniz.