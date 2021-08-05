Zorlu doğumlar mesane sarkmasına neden olabilir

Üroloji uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, mesane sarkmalarına zorlu ve birden fazla doğum yapmanın neden olduğunu söyledi.

Kadınlarda idrar kesesinin sarkmasına bağlı olarak gelişen sağlık problemleri, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Tıptaki ismi sistosel olan idrar kesesi sarkması, birçok farklı faktörden kaynaklanabiliyor. Kadınlarda mesaneyi destekleyen pelvik taban kaslarının germe veya zayıflamasıyla sık karşılaşılan idrar kesesi sarkmasının en önemli nedeninin birden fazla ve zorlu normal doğum olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Aykan, bazı durumlarda tedavide ameliyatın gerekli olabileceğini belirtti.

KARIN İÇİ BASINCI ARTIRAN DURUMLAR TETİKLİYOR

Özellikle öksürme, hapşırma, ağır taşıma gibi karın içi basıncını artıran durumlarda, kadının vajina içerisinde şişen idrar torbasını eliyle fark edebildiğini söyleyen Doç. Dr. Serdar Aykan, ‘’Kadınlar öksürme, hapşırma, gülme, merdiven çıkma, ağır yük kaldırma gibi karın içi basıncı arttıran durumlarla idrarını kaçırırlar. İdrar kaçırma problemi en hafif haliyle, bu gibi durumlarda kendini gösterir. İleri derecede olan idrar kesesi sarkması olan kadınlar ise özellikle ıkınma esnasında vajinadan dışarı çıkabilir, kişi idrarını yapmakta güçlük çeker ve eliyle idrar torbasını yukarı kaldırarak idrarını yapar. Fakat bu derecedeki sarkması olan kişilerde böbreklerde sorunlar yaşanabilir ve böbreklerin işlevi bozulabilir.’’ diye konuştu.

DİYABET HASTALIĞI TETİKLİYOR

Mesane sarkması durumunun çok nadir de olsa gençlerde ve doğum yapmamış kişilerde de görülebileceğini belirten Aykan, “Çoğunlukla kadınlarda menopoz sonrası dönemde, genetik olarak yatkın olma halinde, aile yapısındaki bağ dokusunun elastikiyetinin az olması durumunda bu durumun görülebilir.” dedi. Aykan, sigara tüketimi, uzun süreli kabızlık durumları, obezite ve pelvik cerrahi operasyonlarının da mesane sarkmasına neden olabileceğini söyledi. Şeker hastalığı olan kadınlarda sinir hasarı neticesinde kendini gösterebildiğinin altını çizen Doç. Dr. Serdar Aykan, sıklıkla idrar kaçırma durumu yaşayan veya vajinada dolgunluk hissi yaşayan şeker hastası kadınların vakit kaybetmeden jinekolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti.

İdrar kesesi sarkması teşhisi, muayene, ultrason, ürodinami, sistoskopi ile belirlenebildiğini söyleyen Doç. Dr. Aykan, tedavilerinin, kadının yaşına, hastalığın evresine, genel sağlık durumuna ve daha sonra hamilelik isteyip istemediğine göre değişiklik gösterebileceğinin belirtti. Tedavi yöntemlerini hakkında da bilgi veren Aykan, şu bilgileri paylaştı: ‘’Kegel, pelvik taban kaslarını güçlendirmek için egzersiz. Organlar için daha iyi destek sağlamak için pesar bir cihaz takılması. Ağır vakalar için ameliyat en etkin tedavi yöntemidir.’’ dedi.