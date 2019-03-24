Kadının yüzüne defalarca tekme attı

10 Mart'ta meydana gelen olayda, öfkeli bir adam yalnız başına oturan yaşlı kadının yüzünü tekmelerken görüntülendi. Kadına defalarca vuran adam hiçbir şey yokmuş gibi de bir sonraki durakta indi.

O VURDU, DİĞERLERİ DE İZLEYİP 'OO' YAPTI

Yüzünden yaralanan kadının yanaklarında şişlik ve kesikler belirlendi. Tekmelenen kadının ise ilk yardım dışında tıbbi yardımı reddettiği öğrenildi. Asıl dikkat çeken bir başka olaysa, tüm bunlar yaşanırken, diğer yolcular hiçbir şey yapmadan sadece adamın saldırısını izleyip kayda alıyorlar.

New York metrosunda yaşlı kadına şiddet ViDEO



İşte bu görüntüler sosyal medyada 7 milyondan fazla kez izlendi. Polis, bu görüntülerin ardından dövülmüş kadınla temasa geçip saldırganını aramaya koyuldu.



