Kadınlar çamuru sanata dönüştürüyor

Çeşitli alanlarda beceri kurslarının düzenlendiği Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nda İŞ-KUR bünyesinde açılan seramik biçimlendirme kursuna gelen ev kadınları, bir taraftan el becerilerini geliştirirken diğer taraftan da ev ekonomilerine destek oluyorlar.

ATÖLYE AÇTILAR

Marifetli ellerinde çamuru şekillendirerek istedikleri objeyi tasarlayan kursiyer kadınlar, fincandan tabağa, biblodan kalemliğe kadar birçok eseri üretiyorlar. Kurs sonunda kendilerine ait atölye açabilecek duruma gelen kadınlar, sosyal hayata atılarak kendi işlerini de kurmayı planlıyorlar.

"YÖREYE ÖZGÜ ESERLER YAPIYORLAR"

Seramik ve Cam Teknolojisi öğretmeni Hasan Aşık, "Kursumuzun adı seramik biçimlendirme kursu. Burada gençlerimize ve ev hanımlarımıza yönelik olarak seramik biçimlendirme, seramik objeler eğitimi veriyoruz. Burada yaptığımız ürünler tabak, fincan, dekoratif araç gereçler. Yozgat’a özgü tasarımları da burada üretebiliyoruz. Yaptığımız işlerde kursiyerlerimiz kendilerini geliştirip fabrikalarda, atölyelerde iş imkanı bulabildiği gibi kendi atölyelerini açabilecek eğitimlerini de sağlıyoruz" dedi.



