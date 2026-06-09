Kadınlar migreni erkeklerden daha sık yaşıyor

Migren dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen en yaygın nörolojik rahatsızlıklardan biri olarak kabul ediliyor. Ancak araştırmalar, bu rahatsızlığın kadınlarda erkeklere göre belirgin şekilde daha sık görüldüğünü ortaya koyuyor. Kadınlar migrenle erkeklerden yaklaşık iki ila üç kat daha fazla karşılaşıyor.

Bu fark o kadar dikkat çekici ki bilim insanları uzun yıllardır nedenini anlamaya çalışıyor. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar tek bir nedene işaret etmiyor. Hormonlardan genetik özelliklere, sinir sisteminden ağrının beyinde işlenme biçimine kadar birçok etkenin bir araya gelerek kadınları migrene daha yatkın hale getirdiği düşünülüyor.

HORMONLAR MİGREN RİSKİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Araştırmalar, çocukluk döneminde migrenin kız ve erkek çocuklarda benzer oranlarda görüldüğünü gösteriyor. Ancak ergenlik dönemine geçişle birlikte tablo değişmeye başlıyor. Migren vakaları kadınlarda daha sık görülür hale geliyor ve bu fark yetişkinlikte de devam ediyor.

Uzmanlar, bu değişimin arkasında hormonların önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Özellikle östrojen hormonundaki dalgalanmaların migrenle ilişkili olabileceği belirtiliyor. Bu nedenle hormon düzeylerinde değişim yaşanan dönemler, migren araştırmalarında özel olarak inceleniyor.

MİGREN YAŞAMININ FARKLI DÖNEMLERİNDE DEĞİŞEBİLİYOR

Migren yaşayan birçok kadın, atakların zaman içinde aynı şekilde seyretmediğini fark ediyor. Özellikle regl dönemi, hamilelik, doğum sonrası süreç ve menopoz gibi yaşam evrelerinde migrenin sıklığında veya şiddetinde değişiklik yaşanabiliyor.

Bazı kadınlarda regl dönemine yakın günlerde ataklar artarken, bazı kişilerde hamilelik sürecinde migren şikayetlerinin hafiflediği görülebiliyor. Doğum sonrasında ise hormon seviyelerindeki değişimlere bağlı olarak migren yeniden belirgin hale gelebiliyor.

Uzmanlar, bu farklılıkların her kadında aynı şekilde ortaya çıkmadığını belirtiyor. Bu nedenle migrenin seyri kişiden kişiye değişebiliyor ve bireysel olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

AĞRI MEKANİZMALARINDAKİ FARKLILIKLAR DA ARAŞTIRILIYOR

Kadınlarda migrenin daha sık görülmesinin arkasında yalnızca hormonlar bulunmuyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar, ağrının beyinde işlenme biçiminin de bu farkta rol oynayabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, kadın ve erkeklerin sinir sistemlerinin ağrı sinyallerine farklı tepkiler verebildiğini değerlendiriyor. Bunun yanında bağışıklık sistemi ile sinir sistemi arasındaki etkileşimlerin de migren gelişiminde etkili olabileceği düşünülüyor.

Genetik faktörler de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Aile öyküsü bulunan kişilerde migren görülme olasılığının daha yüksek olması, kalıtsal özelliklerin de önemli bir paya sahip olabileceğini gösteriyor.