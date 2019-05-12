Kadınlardan kilise grevi

Almanya'da Katolik Kilisesine bağlı kadınlar kilise grevi başlattı.

Münster kentindeki Heilig Kreuz Kilisesi'nde bir grup Katolik kadın "Maria 2.0" sloganıyla başlattığı "kilise grevi" ile Katolik Kilisesindeki erkek egemen yapıyı ve cinsel tacizlerin örtbas edilmesini protesto ediyor.

Grevi başlatan kadınların bir internet sayfasından yaptıkları açıklamaya göre, 18 Mayıs’a kadar sürecek "kilise grevi" boyunca kadınlar kiliseye ayak basmayacaklar, kiliselerde gönüllü olarak yaptıkları hizmetleri yerine getirmeyecekler, ayinlerini papaz olmadan kilise önlerinde yapacaklar ve burada taleplerini dile getirecekler.

PAPA FRANCİSCUS'A MEKTUP

Açıklamada, Papa Franciscus’a açık mektup yazıldığı belirtilerek Almanya'daki Katolik Kilisesinde kadınlara tüm görevleri yapmalarına izin verilmesinin ve papazların evlenmeme kuralının kaldırılmasının talep edildiği belirtildi.

Grevi başlatanlardan Lisa Kötter, Münster kentinde bugün Dom Meydan’ında düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride yaptığı açıklamada, başlattıkları eylemin Almanya genelinde ve ülke dışında büyük ilgiyle karşılandığını ifade ederek birçok kentte benzer gösterilerin yapıldığını kaydetti.

Ülke genelinde bu çağrıya ne kadar kişinin katılacağını tahmin edemediğini söyleyen Kötter, ancak birçok kentte yüzlerce grubun dayanışma içinde olduğunu bildirdiğini aktardı.