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Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karavanlarını yenilemiş 150 bin liralık aracın iç dizaynı için 300 bin lira harcamışlardı.

Haber Merkezi | 25.02.2020 - 11:37..
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Yaz tatillerinde 5 yıldızlı otellerde kalmaktan hoşlanmayan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti  2016 yılında karavan alarak yollara düşmüştü. Ülke ülke gezmeyi seven ünlü çift, bu sayede İsviçre’ye kadar gitti ve istedikleri yerlerde kamp kurdular.

Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı

Kadir Doğulu, kamp ve karavan maceralarına ait tecrübelerini kamp meraklılarıyla paylaştı. “Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır” diyen Kadir Doğulu, karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlıklarla başladığını belirtti.

Mersin’de doğup büyüdüğünü ve çocukluğunda Toros Dağları’nın bir süre kendisi için ev olduğunu söyleyen Doğulu, doğayla iç içe olmasını da buna bağladı. Toroslar’ın yaylalarında ve köylerinde yaşarken önce evin belirli bir çapında uzaklaştığını, daha sonra da bu mesafeyi daha da uzatarak kilometrelerce uzaklara gittiğini söyleyen Doğulu, 10-12 yaşlarından itibaren karavan sevgisini daha da artırdığının altını çizdi.

"KAMP HAYATI BAMBAŞKA"

Doğulu, karavan maceralarını ise şu sözlerle dile getirdi: “Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk. Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp harika keşiflerimiz oldu. Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana. Herhangi bir aksilik olacaksa olması gereken olur, o anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız”

"YAVAŞ YAVAŞ SEVDİRDİM"

Doğulu “Neslihan’a kamp hayatını yavaş yavaş sevdirdim. Önce yakın yerlerde kamp kurmaya başladık. Normalde yük olmasın diye yanıma fazla şey almam ama onun daha rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Ve sonra kademe kademe uzaklara götürerek bu hayatı sevdirdim.” dedi.

Kadir Doğulu kamp maceralarını anlattı

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