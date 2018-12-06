Kadir Doğulu'dan ayrılık iddialarına yanıt

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti son zamanlarda bir arada görüntü vermeyince haklarında ayrılık dedikoduları çıktı.

"SIKINTI YOK"

Kadir Doğulu, önceki akşam katıldığı davette iddialara yanıt verdi: “Herkes istediği gibi yaşar. Sizlerle karşılaşmak gibi bir sıkıntımız yok. Burada konuştuğumuz şeyler ekrana farklı yansıyınca hoşumuza gitmiyor.

Koruma gereği hissediyor olabiliriz. Aslında biz dışarı çıkıyoruz, sizinle karşılaşmıyoruz. Gittiğimiz yerler pek sizinle karşılaşabileceğimiz yerler değil. Hoş karşılaşmak da hicap duyacağımız bir şey değil.”

Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile evlenmişti.

