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Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

Tiran'da kaldığı sırada otelde uyurken depreme yakalandığını söyleyen Kadir İnanır, "İnançlı olduğum için panik yapmadım" dedi.

Haber Merkezi | 28.11.2019 - 08:55..
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Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın, geçtiğimiz günlerde deprem sırasında Arvanutluk'un başkenti Tiran’da olduğu ortaya çıktı.

Demokratik Gelişim Enstitüsü’nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu, önceki sabah saat 03.54’te meydana gelen ve merkez üssü Tiran olan 6.4’lük depremin ardından yaşadıklarını anlattı.

"İNANÇLI OLDUĞUM İÇİN PANİK YAPMADIM"

Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, “Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım.” dedi.

Kadir İnanır depremde Arnavutluk'taydı

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