Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır, entübe edildi

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

İnanır'a kaldırıldığı hastanede zatürre teşhisi konulmuştu.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların kararıyla Kadir İnanır'ın yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, İnanır'ın ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındığını bildirmişti.

"CİĞERLERİNDE ÜŞÜTMEYE BAĞLI ENFEKSİYON GELİŞTİ"

Kural, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı.”

"BİR SÜRE DAHA YOĞUN BAKIMDA KALACAK"

Usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili doktoru ise yaptığı açıklamada şu özleri kullandı:

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir. Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”

ENTÜBE EDİLDİ

Ancak İnanır'dan sevenlerini üzen bir haber geldi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden İnanır'ın entübe edildiği öğrenildi.

Kural yaptığı açıklama şunları söyledi:

"Maalesef Kadir biraz önce entübe edildi. Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız."

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, 15 Nisan 1949 tarihinde Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğan, Türk sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından ve yönetmenlerindendir.

İnanır, 1968 yılında Ses dergisinin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması ile sinema dünyasına adım attı.

Usta oyuncu, Selvi Boylum, Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü ve Bedrana gibi Türk sinemasının klasikleri arasına girmiş sayısız filmde unutulmaz karakterlere hayat verdi.

İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nü tamamlayan İnanır, uzun yıllar süren kariyerinde birçok Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere prestijli ödüllerin sahibi oldu.