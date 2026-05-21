Kadir İnanır evli mi, kiminle sevgili? 27 yıllık aşkına bakın...

Türk sinemasının jönlerinden Kadir İnanır, entübe edildi.

Zatürre teşhisiyle yoğun bakıma alınan İnanır, sağlık mücadelesi veriyor.

77 yaşındaki usta isim, sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Kadir İnanır'ın evli olup olmadığı, sevgilisi kim gibi sorular gündemde.

Peki, Kadir İnanır evli mi? Kiminle sevgili? İşte, hayat arkadaşı...

KADİR İNANIR EVLİ Mİ

Kadir İnanır resmi olarak evli değildir.

KADİR İNANIR'IN SEVGİLİSİ KİM

Kadir İnanır, 1999 yılından bu yana oyuncu ve yönetmen Jülide Kural ile uzun soluklu bir hayat arkadaşlığı sürdürmektedir.

JÜLİDE KURAL KİMDİR

Jülide Kural, 24 Mart 1965’te Adana’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Bir dönem Almanya’da yaşayan Kural, kariyeri boyunca Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda sahne aldı.

Geniş kitleler tarafından özellikle televizyon dizisi Süper Baba ile tanındı.

Sanatçı, 2002-2003 sezonunda kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu bünyesinde “Frida Yaşasın Hayat” adlı projeyi sahneye taşıdı.

2008 yılında kamuoyunda tartışma yaratan “Ermenilerden Özür Diliyorum” kampanyasına destek veren isimler arasında yer aldı.

Jülide Kural, uzun yıllardır oyuncu Kadir İnanır ile birlikte.