Kadir İnanır hep barışı savundu: Helal olsun Kadir Abi'ye diyecekler öyle öleceğim

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kadir İnanır, oyunculuğunun yanında her zaman toplumsal duruşuyla öne çıktı.

AKİL İNSANLAR HEYETİNDEYDİ

Terörsüz Türkiye sürecine verdiği destekle bilinen Kadir İnanır, 2012'de başlayan çözüm süreci sırasında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti'nde yer aldı.

Akil İnsanlar Heyeti'nde Akdeniz bölgesi grubunda bulunan Kadir İnanır, Akdeniz Bölgesi'nde birçok farklı yere ziyaret ederek sürecin neden gerekli olduğunu anlattı.

ERDOĞAN İLE YAPILAN TOPLANTIYA KATILDI

Ziyaretlerde gelen görüşleri dinleyen İnanır, oluşturulan rapora katkı verdi.

İnanır, Haziran 2013'te Akil İnsanlar Heyeti'nin çalışmalarını tamamlaması üzere o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan toplantıya da katıldı.

"2013'TEN BERİ AĞZIMDAN BAŞKA BİR ŞEY ÇIKMADI"

2023 Adana Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü'nü alırken yaptığı konuşmada da barış vurgusu yapan İnanır, şöyle konuştu:

"Benim bir isteğim var, 2013 yılından beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı.

Ellerimizi birleştireceğiz, kalplerimizi kucaklaştıracağız ve büyük barışı mutlaka sağlayacağız.

İşte o zaman bu dünyanın en güzel ülkesi ve burada yaşayan milyonlarca insan koca ülkeyi festival alanına çevirecek.

Hep bir ağızdan coşku ile bağıracak 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' diye."

"EN ÖNDE GİDERİM"

İnanır, Şubat 2024'te verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden benzer bir çağrı yaparsa kabul edip etmeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

"En önde giderim, yeter ki adı ‘barış' olsun.

Mecburuz, başka hiçbir şansımız yok. İnanmaya bile mecburuz."

"BÜYÜK BARIŞ MUTLAKA GELECEK"

İnanır, sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, "Yarın büyük barış mutlaka ve mutlaka gelecek. Buna inancım tamdır. Büyük barış mutlaka gelecek" diye konuşmuştu.

"'HELAL OLSUN KADİR ABİ'YE DİYECEKLER ÖYLE ÖLECEĞİM"

İnanır, geçmişteki bir röportajında, toplumsal tutumuyla ilgili de şunları söylemişti.

"Ömrümün geri kalanını hiçbir şeye elini ayağını sokmayan, pısırık, korkak bir adam olarak mı yaşamalıyım? Hayır, tam tersine. 'Helal olsun Kadir abiye' diyecekler öyle öleceğim."







