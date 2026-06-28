Kadir İnanır’ı anma töreninde Kenan Evren görüntüsünün yer alması üzerine tansiyon yükseldi
Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır’ı anma töreninde Kenan Evren videosunun gösterilmesi üzerine tansiyon hızla yükseldi. Yuhalamalar sırasında bir kişinin, “Yuhaladığınız adam Genelkurmay Başkanı" dediği duyuldu.
Türk sanat camiasının acı günü...
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz cuma günü 77 yaşında hayata veda etti.
ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Merhum sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.
Törene; İnanır'ın ailesi, meslektaşları ve hayranları katıldı.
KENAN EVREN GÖRÜNTÜSÜ TANSİYONU YÜKSELTTİ
Kadir İnanır’ı anma töreninde gösterilen klipte Kenan Evren görüntüsünün yer alması üzerine tansiyon yükseldi.
Törene katılanlar, Kenan Evren’i görünce yuhalamaya başladı.
"YUHALADIĞINIZ ADAM GENELKURMAY BAŞKANI"
Bunun üzerine yuhalamalara sinirlenen bir kişi, tepki göstererek “Yuhaladığınız adam Genelkurmay Başkanı.” dedi.
EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI
Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlar, daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.
Defalarca yeniden yayımlanan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.