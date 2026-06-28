Kadir İnanır'ın cenaze töreninde fotoğraf çektirme yarışı
İlyas Salman, Kadir İnanır’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar, Salman’ın fotoğrafını çekmeye ve birlikte fotoğraf çektirmeye çalıştı.
Türkiye'yi üzen kayıp...
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kadir İnanır'dan üzen haber geldi.
14 Mayıs’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, bir süredir gördüğü zatürre tedavisinin ardından 26 Haziran’da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.
SEVENLERİ KATILDI
Törene; Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu Jülide Kural, oyuncu Menderes Samancılar, siyasi parti temsilcileri, İnanır’ın sevenleri ve yakınları katıldı.
CENAZE NAMAZI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ’NDE
Anma töreninin ardından İnanır’ın cenazesi, alkışlar eşliğinde Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünden cenaze aracına konulup, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne götürüldü. Kadir İnanır’ın cenazesi, burada ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
İLYAS SALMAN'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI
İnanır'ın cenaze töreninde, bazı vatandaşlar İlyas Salman ile fotoğraf çektirme yarışına girdi.
İnanır'ın tabutunu öptükten sonra gözyaşlarına boğulan Salman ise fotoğraf istekleri karşısında ne yapacağını şaşırdı.