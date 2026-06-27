Kadir İnanır'ın ilk filmi bakın hangisi çıktı: Teklifler peş peşe yağdı

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Vefatıyla sevenlerini yasa boğan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sinema kariyerine hangi filmle başladığı gündemin merak edileni oldu.

İlk kez 1968 yılında kamera karşısına geçen İnanır, kısa süre sonra başrol teklifleri alarak Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından biri haline geldi.

İnanır, sanat hayatına başlamadan önce foto romanlarda rol aldı.

Sonra ise hayatının dönüm noktası sayılabilecek bir teklif geldi.

Kadir inanır'ın ilk filmi

Usta oyuncu Kadir İnanır, "Yedi Adım Sonra" filmiyle beyaz perdeye adım attı.

Filmde küçük bir rolle yer alan usta oyuncu, performansıyla kısa sürede Yeşilçam'ın dikkat çeken genç yüzlerinden biri oldu.

İlk filminden sonra peş peşe yapımlarda rol alan Kadir İnanır'ın kariyerindeki asıl dönüm noktası ise 1970 yapımı Kara Gözlüm oldu.

Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, filmde canlandırdığı Kenan karakteriyle büyük çıkış yakaladı.