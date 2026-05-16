Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama

Türk sanat camiasının usta ismi Kadir İnanır'dan korkutan haber...

15 Mayıs gece saatlerinde aniden fenalaşan Kadir İnanır’ın sağlık durumunun kötüleştiği, evde bulunan yakınları tarafından fark edildi.

Bunun üzerine usta oyuncu Beşiktaş’ta bulunan bir hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların kararıyla Kadir İnanır'ın yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Kadir İnanır’ın eşi Jülide Kural, sanatçının sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, İnanır'ın ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alındığını bildirdi.

"CİĞERLERİNDE ÜŞÜTMEYE BAĞLI ENFEKSİYON GELİŞMİŞ"

Jülide İnanır, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kadir üşütmüş maalesef. Ciğerlerinde üşütmeye bağlı enfeksiyon gelişmiş. Bugün çok daha iyi. Doktorları, ‘İyiye gidiyor ama özenli davranmamız gerekiyor. Yoğun bakımda her saniye takibini yapabiliriz. 2 güne normal odaya çıkar’ diyerek yoğun bakıma aldı.”

Kural ayrıca, sigaranın sanatçının sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ifade ederek, “En büyük düşmanı sigara” dedi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu ile ilgili doktoru Prof. Dr. Hüsnü Görgen'den de ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”