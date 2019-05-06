Kadir Mısıroğlu'na veda

Bir süredir şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Kadir Mısıroğlu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında vefat etti.
Evli ve üç çocuk babası Mısıroğlu'nun cenazesi Çamlıca Camii'nden kaldırıldı.
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Cenaze törenine, TBMM eski başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gibi isimler katıldı.
Mısıroğlu’nun cenazesi Üsküdar'daki Nasuh Mehmet Efendi Camisi'nin haziresine defnedildi.