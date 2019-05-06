Kadir Mısıroğlu'na veda

Sahte içki ve silah üretimi yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Nijer'in başkenti Niamey'in doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir yakıt tankeri patladı. 55 kişinin hayatını kaybettiği kazanın motosikletin motorundaki kıvılcımdan çıktığı belirtildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçedeki tüm okullardaki öğrencilerin katılımıyla sokaklarda çöp bırakılmadı.

Osmaneli'de üç bin öğrenci sokaklarda çöp topladı

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Kilis'te iki kişilik motosiklete beş kişi bindi

Motosiklet üzerinde beş kişilik aileyi görenler, "bu kadarına da pes" yorumunda bulunurken, yürekler ağza geldi.