Kadir Şeker hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ayşe D. ve Özgür Duran arasında çıkan tartışmada şiddet gören kadına yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda 19 suçtan kaydı olan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MÜEBBET İLE YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

Soruşturma sonasında hazılanan iddanamede, Şeker'in, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edilmişti.

Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istenmişti.

18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Kadir Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına, 29 Nisan'da başlanacak.







