Kadir Şeker için istenilen ceza belli oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Ayşe D. ve Özgür Duran arasında çıkan tartışmada şiddet gören kadına yardım etmek isteyen üniversite öğrencisi Kadir Şeker, yaşanan arbede sonucunda 19 suçtan kaydı olan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KADIN İFADESİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Olayın ardından ilk ifadesinde sevgilisinin kendisini dövdüğünü söyleyen Ayşe D., daha sonra ifadesini değiştirip Özgür Duran'ı sevdiğini ve ortada bıçak çekilecek bir durumun olmadığını söylemişti.

"KENDİSİNDEN KATİL DİYE BAHSEDİLMESİNE ÜZÜLMÜŞ"

Kadir Şeker'i kaldığı cezaevinde ziyaret eden ağabeyi Hidayet Şeker, Hürriyet'ten Musa Kesler'e konuşarak, "Kadir, kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor." demişti.

"KİMSE KADİR SUÇLUDUR DİYEMEZ AMA ORTADA BİR CESET VAR"

20 yaşındaki Kadir Şeker’e destek büyürken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuyla ilgili kısa bir açıklama yapmıştı.

Gül, "Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karara varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine olan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Şu anda kimse Kadir suçludur diyemez ama ortada bir ceset var. Olay bir meşru müdafaa mıdır, bir haksiz tahrik midir ya da farklı bir durum mu vardır; bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacak. Şu da bir gerçek, hakim ve savcılar da sizin bizim gibi bir insan. Onların da vicdanı var, onlarda da bir kalp var. Deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bir kişi tutuklu olunca suçlu olduğu anlamı çıkmaz. Tutukluluk süreci bir tedbirdir." demişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Duran'ın Adli Tıp raporunda, bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1.5 santimetre genişliğinde girdiği belirlendi.

Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı.

Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi.

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GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ ALINDI

Kavgayı gören görgü tanıklarının, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu.

Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

MÜEBBET İLE YARGILANMASI TALEP EDİLDİ

İddanamede, Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi.

Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi.

18 YILLA YARGILANACAK

Şeker, hakkındaki iddianeme Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Ayrıca yanında taşıdığı bıçak için de 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında, 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

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