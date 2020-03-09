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Kadir Şeker, üniversite sınavına hazırlanıyor

Konya'da parkta sevgilisini dövdüğü iddia edilen kişiye müdahale etmek isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu cezaevinden üniversite sınavı için başvuruda bulundu.

DHA | 09.03.2020 - 12:37..
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Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Ayşe D., evden çıkıp cinayetin yaşandığı parka geldi.

MÜDAHALE ETMEK İSTERKEN ÖLDÜRDÜ

Bu esnada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran’a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker, üniversite sınavına hazırlanıyor

AİLESİNDEN KİTAPLARINI İSTEDİ

Kadir Şeker'in, cezaevinden de üniversiteye giriş sınavları için başvuru yaptığı belirtildi. Tutuklanmasının ardından Şeker, derslerinden geri kalmamak için ailesinden üniversiteye hazırlandığı ders kitapları ile sevdiği kitapları istedi.

KÜTÜPHANEDE GÖREV YAPIYOR, DERS ÇALIŞIYOR

Cezaevindeki eğitim birimince üniversite sınavına hazırlanması için eğitmen eşliğinde destek verilen Kadir Şeker'in, yine eğitim birimindeki kütüphanede görev yaptığı ve orada da ders çalışabildiği öğrenildi.

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