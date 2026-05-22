Kafatası oluşmadan doğdu: Bangladeş'te "anensefali" vakası
Bangladeş'te akraba evliliği nedeniyle çift, "anensefali" hastası bir bebek dünyaya getirdi.
Bangladeş’te akraba evliliği yapan bir çift, bebeklerini kucaklarına aldı.
Ancak bebeğin kafatası ve beyin gelişiminin tamamlanmadığı görüldü.
Doktorun bebeği muayene ettiği anlar, sosyal medyada yayınlandı.
Tıp literatüründe “anensefali” olarak bilinen bu durum, bebeğin anne karnındaki gelişim sürecinde sinir tüpünün tam kapanmaması sonucu oluşuyor.
Hastalığın genetik yatkınlıktan ziyade; folik asit eksikliği ve akraba evlilikleri nedeniyle risk oluşturduğu biliniyor.
