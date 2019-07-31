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Kafeyi basan keçiler, şekerleri yedi

Manisa'daki Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde otlayan keçiler, yol kenarında bulunan bir kafeyi bastı. Sevimli keçiler, masaların üzerindeki şekerleri paketleriyle yedi.

İHA | 31.07.2019 - 13:25..
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Spil Dağı Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir çay bahçesi, keçilerin istilasına uğradı.

Yol kenarında otlayan sevimli keçiler yolun karşısına geçerek, kafedeki masaları yokladı.

Sevimli keçiler kafeyi bastı İZLE

ŞEKERLERİ PAKETLERİYLE YEDİLER

Masalarda paketli halde bulunan şekerlerin kokusunu alan keçiler, masaların üzerine çıkarak şekerleri paketleriyle birlikte yemeye başladı. Keçilerin masalara dadandığını fark eden işletme personeli Yasin Genç, onları uzaklaştırmak için uzun süre ter döktü.

Kafeyi basan keçiler, şekerleri yedi

"ZAMAN ZAMAN OLUYOR"

Keçileri güçlükle uzaklaştıran Genç, zaman zaman benzer olaylarla karşılaştıklarını ve duruma alıştıklarını söyledi.

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