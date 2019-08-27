Dünyanın en masum varlıkları çocuklar...

Hepsinin hayali var, tıpkı çöpten karton ve naylon toplayan 10 yaşındaki bu çocuk gibi.

KUMBARADA PARA BİRİKTİRİYORDU

İstediği tek şey hayalini kurduğu bisikleti alabilmek. Alın terinin ne demek olduğunu henüz yaşta anlayan çocuk, topladığı karton ve naylonların parasını bir kumbarada biriktirmeye başladı.

Ancak bu pek kolay olmayacaktı. Durumun farkına varan çocuk, kardeşini de bu işe dahil etti.

GÖNÜLLÜ YARDIMSEVERLER HAREKETE GEÇTİ

İkisi birlikte kağıt toplamaya devam etti.

İşte tam bu günlerde gönüllü yardımsever birkaç kişi, o minikleri fark etti. Ve hemen harekete geçildi. Sosyal medyada kenetlenen 'Çocuklar Üşümesin' adlı yardımsever grup, iki kardeşe hayatları boyunca unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

BİSİKLET, DEFTER, KALEM...

Büyük bir karton kutu içerisine bisikleti yerleştiren gönüllüler, bir de küçük paketlere kalem, defter gibi okul ihtiyaçları hazırladı. İki kardeş çalışma noktasına geldiklerinde ise kameralar kayıttaydı.

Kağıt toplayan çocuğa bisiklet sürprizi ViDEO