Kağıthane'de ayrıldığı eşine ateş açtı, kayınvalidenin bıçak darbesiyle öldü

İstanbul yine bir aile faciasına sahne oldu.

Bu kez saldırıya uğrayan kadın, boşanma aşamasındaki eşinin elinden annesi sayesinde kurtuldu.

Olay Kağıthane'nin Çeliktepe mahallesinde dün (6 Mayıs) saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

33 yaşındaki Rüzgar E., boşanma sürecinde olduğu 26 yaşındaki eşi Nurşin E.'nin annesiyle yaşamakta olduğu eve gitti.

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu iddia edilen Rüzgar E. ile Nurşin E. arasındaki tartışma çıktı.

SİLAHLA YARALADI

İddiaya göre Rüzgar E., yanındaki ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Açılan ateş sonucu Nurşin E., boyun, yanak ve çene kısmından yaralandı.

Silahlı saldırının ardından evde bulunan baldızı Betül E. ile kayınvalidesi Delal A.’yı da darbetmeye başlayan Rüzgar E. ile aile arasında arbede çıktı.

KIZINI KORUMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla eski damadına müdahale eden Delal A., Rüzgar E.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Rüzgar E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Nurşin E. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca evde bulundu. Yapılan çalışmalarda Rüzgar E.’nin "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından, Nurşin E.’nin ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi.

"RÜZGAR E., ÇOCUĞU DA KAÇIRMIŞTI"

Bir mahalle sakini, Nurşin E.’nin sürekli tehdit aldığını iddia ederek, "Saat 15.50 civarlarıydı, bir kurşun sesi duydum. Kurşun sesi duyunca zaten Nurşinlerden gelebileceğini tahmin ettim. Çünkü 2-3 yıldır sürekli tehdit altındaydı. Hatta çocuğunu Nurşin’in yanına yeni getirmişlerdi, babası kaçırmıştı çocuğu. Bir dakika sonra falan kurşun sesleri daha fazla olmaya başladı. En son Delal Hanım’ı camda çığlık atarken duydum. 'Yardım edin, ne olursunuz polisi arayın’ diye bağırıyordu, kafasından kan akıyordu. Akabinde komşular falan yardımcı olmaya çalıştı ama kapıdan çıkan olmadı. Daha sonra benim annem aşağı indiler, Nurşin, annesi ve Betül aşağı indiler. Ona tampon yaptılar, üçü de kanlar içindeydi" dedi.

"DELAL ABLA KARINCA İNCİTMEZ"

"Delal A.’nın dünyanın en güzel kalpli insanı olduğunu ifade eden mahalle sakini, "Delal abla dünyanın en güzel, melek kalpli insanlarından birisi. O çocuğu yokluk içinde baktı büyüttü. O karıncayı incitebilecek bir anne değil ama onu bu duruma getirdi. Nurşin’in bildiğim kadarıyla şu an durumu iyiymiş. Hamdiye abla da sanırım nezarette. Biz onun adını Hamdiye diye biliyoruz" diye konuştu.