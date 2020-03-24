Kağıthane'de bir iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi Namzet Sokak'ta bulunan bir iş yerine plakası belli olmayan iki araçtaki şahıslar tarafından kurşun yağdırıldı.

3 KİŞİ YARALANDI

Uzun bir süre iş yerini kurşun yağmuruna tutan kişiler daha sonra geldikleri araçlarla olay yerinden hızla kaçtılar. Bu sırada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

BEKÇİLER YAKALAMAK İÇİN ATEŞ ETTİ

Silah seslerini duyan bekçiler ise şahısları yakalamak için onlara ateş etti. Sokaktaki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bir vatandaşı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Diğer iki yaralının da özel araçlarla hastaneye gittikleri öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kaçan kişilerde her yerde aranıyor.