Kağıthane'de topladıkları atıklarla robot yaptılar

Kağıthane Belediyesi Yaşam Beceri Atölyesi'nde eğitim gören 250 çocuğun, geri dönüşümün içerisinden çıkarmaya çalışan başka bir insan figürünün tasarlandığı robot, “en çok çocukla robot yapma” rekorunu kazandırdı.

Robot tasarımını inceleyen Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, “en çok çocukla robot yapma” rekor tescil belgesini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’e takdim etti.

"250 ÇOCUĞUMUZLA BERABER BU REKORU KIRMIŞ OLDUK"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum. Bu güne özel olarak da en çok çocukla robot tasarımı gerçekleştirdik. Ve işin güzelliği de bu robotu geri dönüşüm malzemeleriyle gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımızın geri dönüşümün öneminin ne kadar farkında olduğunu da görmüş olduk. Burada 250’ye yakın çocuğumuzla beraber bugün bu rekoru kırmış olduk." diye konuştu.