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Kağıthane'de yol verme meselesinden ambulansa ateş açıldı

Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

İHA | 27.11.2019 - 01:56..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında, ambulans şoförü ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

AMBULANSI KURŞUNLADILAR

Tartışmanın şiddetlenmesiyle, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansa ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kağıthane'de yol verme meselesinden ambulansa ateş açıldı

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Kağıthane'de yol verme meselesinden ambulansa ateş açıldı

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