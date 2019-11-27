Kağıthane'de yol verme meselesinden ambulansa ateş açıldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında, ambulans şoförü ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

AMBULANSI KURŞUNLADILAR

Tartışmanın şiddetlenmesiyle, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansa ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.