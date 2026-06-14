Kahin orangutanın 2026 Dünya Kupası tahmini! Maç sonucunu seçti

Futbol dünyası kahin hayvanlarla Ahtapot Paul ile tanışmıştı.

2008 ve 2010'daki tahminleriyle dikkat çeken ahtapot, üçüncü olan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki 6 maçının da sonucunu doğru bilmişti.

Paul'un varisleri, tahminleri devam ettiriyor.

Köln'deki hayvanat bahçesinde günün konusu, Curaçao maçı.

Almanya ile Curaçao yarın bu akşam 20.00'da karşı karşıya gelecek.

ALMANYA'YI SEÇTİ

Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu.

Ülke bayraklarının yerleştirildiği 2 top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek Panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti.

Orangutan Walter da aynı tercihi yaptı.

Almanya ile Curaçao arasında oynanacak karşılaşma öncesinde yapılan tahminlerde hem orangutan Walter hem de Tarak isimli fil tercihini Almanya'dan yana kullandı.