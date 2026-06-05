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Kahramanmaraş, sarımsak üretiminde Türkiye üçüncüsü konumunda.

Şehirde 11 bin dekar alanda toplam 384 çiftçi, yılda 17 bin ton sarımsak üretimi yapıyor.

Bu üretimin yüzde 80’i Pazarcık ilçesinde, yüzde 20’si ise Afşin, Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde gerçekleştiriliyor.

Pazarcık’a bağlı Nefsidoğanlı Mahallesi’nde, Pazarcık sarımsağı hasat programı gerçekleştirildi.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

Kahramanmaraş’ın coğrafi işaret potansiyeli olan, bölge ekonomisi ve tarımı için kritik öneme sahip ürün "Pazarcık sarımsağı" hasat programına, bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Pazarcık sarımsağının uzun raf ömrü ve iri diş yapısına sahip olmasıyla ünlendiğini ifade eden yetkililer, şehirde Maraş biberi fideleri dağıtıldığını da belirtti.