Kahramanmaraşlı hayırsever 5 bin adet maske dağıttı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de önlemler artırılırken, hayırsever vatandaşlar da tedbirlere katkıda bulunuyor.

Kahramanmaraş’ta Kız İmam Hatip Lisesinde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı. Gülmez, maske dağıttığ vatandaşların kandillerini de kutladı.

Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı VİDEO

"ÜZERİMİZE DÜŞEN TEDBİRLERİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen Gülmez, “Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz.

"AMACIM FIRSATÇILARA FIRSAT VERMEMEK"

Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir. Ben bu işin ticaretini de yapıyordum ve bundan bir ay önce bu maskelerin kutusunu 5 liraya alıp 6 liraya satıyordum. Ama şu anda geldiğimiz konum itibariyle maalesef bir paket yani içinde 50 adet maske olan kutuyu 100 ya da 150 liraya satıyorlar. Bu bizim ümmet hareketimize yakışan olaylar değildir. Bugün, yaklaşık 80 paket maske dağıttık ve içinde 50 adet var ve 5 bin adet dağıtmış olduk." ifadelerini kullandı.