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Kahramanmaraşlı Tunç, Beşiktaş formasına kavuştu

Kısa kollu tişörtü olmadığı için evde bulunan Fenerbahçe formasını giyen Beşiktaş taraftarı 7 yaşındaki Tunç Akçadağ'a, bir hayırseverden forma geldi.

İHA | 02.07.2019 - 15:07..
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesi’nde bulduğu bedava kola kapağıyla markete giden Tunç Akçadağ (7), üzerindeki Fenerbahçe formasını gören market çalışanı Fatih Kaman ile konuşmaya başladı.

Kahramanmaraşlı Tunç, Beşiktaş formasına kavuştu

BAŞKA TİŞÖRTÜ OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Market sahibi Fatih Kaman, cep telefonu tarafından kaydettiği görüntülerde küçük çocuğa, "Neden Fenerbahçe’yi tutuyorsun?" diye sordu. Küçük Tunç ise "Ben Beşiktaş’ı tutuyorum, bundan başka kolu kısam yok ki." diye cevap verdi. Market sahibi Kaman, konuşma kaydını sosyal medya hesaplarıyla paylaştı. Beşiktaşlı Tunç’a bir hayırsever tarafından forma hediye edilirken, birçok kişinin de forma göndermek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe forması giymek zorunda kalan Beşiktaşlı çocuk İZLE

 

BİR KAPAKLA SESİNİ TÜRKİYE DUYDU

Babasının fabrikada asgari ücretle çalıştığı öğrenilen Tunç’a, maddi destek gönderildiği de belirtildi. Üzerinde Beşiktaş, elinden ise Fenerbahçe formasını bırakmayan Tunç Akçadağ, “Ben bir tane kapak buldum ve markete bedavasını almaya gitmiştim. Fatih Ağabey benim de videomu çekti ve sorular sordu. Üzerimde Fenerbahçe forması vardı ve ’Neden bunu giyiyorsun?’ dedi. Ben de ’Beşiktaşlıyım’ dedim. 'Neden üzerinde Fenerbahçe forması var?’ dedi. Ben de 'Bundan başka kısa kollum yok' dedim. Bana Beşiktaş forması verdiler. Beşiktaş’ı çok seviyorum ve formayı verenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kahramanmaraşlı Tunç, Beşiktaş formasına kavuştu

HAYIRSEVERLER HEM FORMA GÖNDERDİ HEM DE MADDİ DESTEK SAĞLADI

Tunç’a destek geldiğini ve Beşiktaş formasına kavuştuğu için sevindiğini söyleyen market sahibi Fatih Kaman, “Aslında bizim ailede biraz fanatiklik var. Neden bu formayı giydiğini sordum ve kendisi de durumu anlattı. Ben de o anda kameraya çekmek istedim. Olaylar farklı gelişti. Sağ olsunlar kardeşimize çok destekler geldi. Beşiktaş sayfasından paylaşım yapılmıştı. Formanın biri geldi, diğeri de kargoda. Onun dışında tişört almak için maddi destek gönderenler de oldu ve kardeşimizle birlikte tişört almaya da gideceğiz.” dedi.

Kahramanmaraşlı Tunç, Beşiktaş formasına kavuştu

BABADAN TEŞEKKÜR

Tekstil fabrikasında çalışan baba Mehmet Akçadağ ise, “Ben fabrikada çalışıyorum. Sağ olsun kardeşimiz Fatih böyle bir paylaşım yapmış ve formayı getirttirmiş. Evimiz kira ve maddi durumumuz iyi değil. Herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

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