Kahramanmaraş'ta arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
Onikişubat ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
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Kahramanmaraş'ta akılalmaz olay...
Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
POMPALI TÜFEKLE ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ
Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)