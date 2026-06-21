Kahramanmaraş'ta arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta akılalmaz olay...

Onikişubat ilçesine bağlı Yusuflar Mahallesi'nde, Ş.A. ile arkadaşı A.N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ARKADAŞINA ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada A.N., yanında bulunan pompalı tüfekle Ş.A.'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Ş.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan şüpheli A.N.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.