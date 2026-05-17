Kahramanmaraş'ta baba ve oğul sırayla can verdi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yürekleri dağlayan olay...

İlçede yaşayan Habibe-Fetullah Karaca çiftinin oğlu Bertuğ Yiğit Karaca, 13 Mayıs günü oynarken çekyattan baş üstü düştü.

Andırın Devlet Hastanesi’ne götürülen Bertuğ’un beyninde su toplandığı tespit edilince KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Burada yoğun bakım alınan Bertuğ, 15 Mayıs günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Fetullah Karaca, oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

BABADAN HABER ALINAMADI

Ailesine bir şey söylemeden hastaneden ayrılan Karaca’dan bir daha haber alınamadı.

Ailenin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri, Fetullah Karaca için arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler, Onikişubat ilçesi Yeniyapan Mahallesi Geçit Deresi’nde Fetullah Karaca’yı otomobilinde ölü buldu.

Yapılan incelemede, otomobilin köprüden dereye uçtuğu tespit edildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Fetullah Karaca ile oğlu Bertuğ Yiğit Karaca’nın cenazeleri, Andırın’ın Yeşilyurt Mahalle Mezarlığı’nda getirildi.

Burada ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu yan yana toprağa verildi.